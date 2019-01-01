У місті на Волині безробітні прибирають вулиці
Сьогодні, 14:44
Горохівська філія служби зайнятості направила шестеро безробітних на громадські роботи для покращення зовнішнього стану міста.
Про це йдеться на сторінці Горохівської філії служби зайнятості у .
Безробітні прибирають міський парк та центр міста, де якраз укладають бруківку біля щойно висадженої алейки з сакурами, а також виконують підсобні роботи. Такі завдання поставило перед працюючими комунальне підприємство «Еталон».
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Про це йдеться на сторінці Горохівської філії служби зайнятості у .
Безробітні прибирають міський парк та центр міста, де якраз укладають бруківку біля щойно висадженої алейки з сакурами, а також виконують підсобні роботи. Такі завдання поставило перед працюючими комунальне підприємство «Еталон».
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