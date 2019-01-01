У місті на Волині безробітні прибирають вулиці





Про це йдеться на сторінці Горохівської філії служби зайнятості у



Безробітні прибирають міський парк та центр міста, де якраз укладають бруківку біля щойно висадженої алейки з сакурами, а також виконують підсобні роботи. Такі завдання поставило перед працюючими комунальне підприємство «Еталон».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівська філія служби зайнятості направила шестеро безробітних на громадські роботи для покращення зовнішнього стану міста.Про це йдеться на сторінці Горохівської філії служби зайнятості у ">Facebook Безробітні прибирають міський парк та центр міста, де якраз укладають бруківку біля щойно висадженої алейки з сакурами, а також виконують підсобні роботи. Такі завдання поставило перед працюючими комунальне підприємство «Еталон».

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