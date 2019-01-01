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У Луцьку зник 41-річний чоловік

У Луцьку зник 41-річний чоловік
Розшукують лучанина, який 22 березня 2019 року пішов з дому та досі не повернувся.

Про це повідомляє поліція Волині.

Лучанин Шидловський Володимир Орестович - житель Луцька, 20.09.1977 року народження.

Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.

У Луцьку зник 41-річний чоловік

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Теги: розшук, поліція, Шидловський Володимир Орестович
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