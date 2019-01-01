У Луцьку зник 41-річний чоловік
Сьогодні, 12:40
Розшукують лучанина, який 22 березня 2019 року пішов з дому та досі не повернувся.
Про це повідомляє поліція Волині.
Лучанин Шидловський Володимир Орестович - житель Луцька, 20.09.1977 року народження.
Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція Волині.
Лучанин Шидловський Володимир Орестович - житель Луцька, 20.09.1977 року народження.
Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Сьогодні, 13:04
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 12:48
У Луцьку зник 41-річний чоловік
Сьогодні, 12:40
У Луцьку вночі згоріло авто
Сьогодні, 12:26