У Луцьку зник 41-річний чоловік





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Лучанин Шидловський Володимир Орестович - житель Луцька, 20.09.1977 року народження.



Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують лучанина, який 22 березня 2019 року пішов з дому та досі не повернувся.Про це повідомляє поліція Волині Лучанин- житель Луцька, 20.09.1977 року народження.Поліцейські просять громадян, котрим відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102», чи звернутися за адресою: м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2.

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