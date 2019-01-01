У поліції розповіли деталі смертельного нападу людей в масках на сім’ю з Волині

Трагедія, під час якої злочинцісталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині.Деталірозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Так відомо, що 12 квітня приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.На місце події образу виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.Наразі поліцейські здійснюють всі оперативні заходи для встановлення усіх осіб та притягнення до відповідальності.Внесли відомості до ЄРДР за ч.4 187 (розбій) і ч.2 п.6 статті 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) ККУ. Так, за розбій зловмисникам загрожує 8-15 років тюрми, а за вбивство або від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне прозбавлення волі з конфіскацією майна.