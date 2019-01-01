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У поліції розповіли деталі смертельного нападу людей в масках на сім’ю з Волині

У поліції розповіли деталі смертельного нападу людей в масках на сім’ю з Волині
Трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина, сталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині.

Деталі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

Так відомо, що 12 квітня приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.

Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.

На місце події образу виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

Наразі поліцейські здійснюють всі оперативні заходи для встановлення усіх осіб та притягнення до відповідальності.

Внесли відомості до ЄРДР за ч.4 187 (розбій) і ч.2 п.6 статті 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) ККУ. Так, за розбій зловмисникам загрожує 8-15 років тюрми, а за вбивство або від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне прозбавлення волі з конфіскацією майна.


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Теги: смерть, Ковельщина, Волинь
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