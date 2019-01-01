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У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Торгово-розважальний центр «ПортCity», пропонує своїм покупцям знижки вихідного дня. Вигідні пропозиції на різноманітні товари діятимуть протягом 13 та 14 квітня.

Про це інформує прес-служба ТРЦ.

"Поспішайте у ПортCity, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість нереально вигідного шопінгу!", - йдеться у повідомлені.

Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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