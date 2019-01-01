У «ПортCity» – знижки вихідного дня*





Про це інформує прес-служба ТРЦ.



"Поспішайте у ПортCity, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість нереально вигідного шопінгу!", - йдеться у повідомлені.



Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торгово-розважальний центр «ПортCity», пропонує своїм покупцям знижки вихідного дня. Вигідні пропозиції на різноманітні товари діятимуть протягом 13 та 14 квітня.Про це інформує прес-служба ТРЦ."Поспішайте у ПортCity, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість нереально вигідного шопінгу!", - йдеться у повідомлені.Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію