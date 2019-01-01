У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 12:48
Торгово-розважальний центр «ПортCity», пропонує своїм покупцям знижки вихідного дня. Вигідні пропозиції на різноманітні товари діятимуть протягом 13 та 14 квітня.
Про це інформує прес-служба ТРЦ.
"Поспішайте у ПортCity, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість нереально вигідного шопінгу!", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба ТРЦ.
"Поспішайте у ПортCity, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість нереально вигідного шопінгу!", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Сьогодні, 13:04
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 12:48
У Луцьку зник 41-річний чоловік
Сьогодні, 12:40
У Луцьку вночі згоріло авто
Сьогодні, 12:26