На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся

Поліцейські Волинської області ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати осіб, які вночі напали на будинок у Ковельському районі, вбили 70-річного чоловіка та поранили його сина.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, трагедія,. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.За словами прес-служби поліції, ще уночі 12 квітня на місце події виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.Наразі здійснюють всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення винуватців до відповідальності.Зауважимо, план «Сирена» - один з оперативних заходів поліції, який вводять для розшуку та затримання обвинувачених, підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян.