На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Сьогодні, 13:04
Поліцейські Волинської області ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати осіб, які вночі напали на будинок у Ковельському районі, вбили 70-річного чоловіка та поранили його сина.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина, сталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.
Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.
За словами прес-служби поліції, ще уночі 12 квітня на місце події виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.
Наразі здійснюють всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення винуватців до відповідальності.
Зауважимо, план «Сирена» - один з оперативних заходів поліції, який вводять для розшуку та затримання обвинувачених, підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина, сталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.
Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.
За словами прес-служби поліції, ще уночі 12 квітня на місце події виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.
Наразі здійснюють всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення винуватців до відповідальності.
Зауважимо, план «Сирена» - один з оперативних заходів поліції, який вводять для розшуку та затримання обвинувачених, підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Сьогодні, 13:04
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 12:48
У Луцьку зник 41-річний чоловік
Сьогодні, 12:40
У Луцьку вночі згоріло авто
Сьогодні, 12:26