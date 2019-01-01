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На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся

На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Поліцейські Волинської області ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати осіб, які вночі напали на будинок у Ковельському районі, вбили 70-річного чоловіка та поранили його сина.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина, сталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.

Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.

За словами прес-служби поліції, ще уночі 12 квітня на місце події виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

Наразі здійснюють всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення винуватців до відповідальності.

Зауважимо, план «Сирена» - один з оперативних заходів поліції, який вводять для розшуку та затримання обвинувачених, підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян.

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Теги: вбивство, Ковельщині, Волинь, план Сирена
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