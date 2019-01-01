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Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»

Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»
Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах Президента у 2019 році зайняла третє місце, записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після «телефонних дебатів» між ними напередодні на телеканалі «1+1».

Відповідний ролик Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".

Далі вона порадила Порошенку не ставати частиною "чужого шоу" і тримати "президентську планку".

А Зеленському порадила не влаштовувати бої навколо посади Президента і не "нищити честь і гордість президетського статусу".

Деталі - у відео.



Нагадаємо, учора, 11 квітня, кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "1+1" влаштували словесну перепалку телефоном.

Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теги: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, відеозвернення, дебати
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Коментарі 2
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хто-то принизив президента Януковича в 2014?
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Зелень дибіл.
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