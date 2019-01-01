Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»
Сьогодні, 13:43
Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах Президента у 2019 році зайняла третє місце, записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після «телефонних дебатів» між ними напередодні на телеканалі «1+1».
Відповідний ролик Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".
Далі вона порадила Порошенку не ставати частиною "чужого шоу" і тримати "президентську планку".
А Зеленському порадила не влаштовувати бої навколо посади Президента і не "нищити честь і гордість президетського статусу".
Деталі - у відео.
Нагадаємо, учора, 11 квітня, кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "1+1" влаштували словесну перепалку телефоном.
Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний ролик Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".
Далі вона порадила Порошенку не ставати частиною "чужого шоу" і тримати "президентську планку".
А Зеленському порадила не влаштовувати бої навколо посади Президента і не "нищити честь і гордість президетського статусу".
Деталі - у відео.
Нагадаємо, учора, 11 квітня, кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "1+1" влаштували словесну перепалку телефоном.
Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
хто-то принизив президента Януковича в 2014?
Зелень дибіл.
Останні новини
На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:13
Заселяйся і плати: купити квартири з ремонтом у «Західному Олімпі» під Луцьком можна з безвідсотковим розтермінуванням*
Сьогодні, 14:00
Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»
Сьогодні, 13:43
На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО
Сьогодні, 13:40
На Рівненщині підпалили елітну автівку
Сьогодні, 13:13