Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»

Очільниця "Батьківщини", яка на виборах Президента у 2019 році зайняла третє місце, записала звернення до кандидатів на пост глави державитапісля «телефонних дебатів» між ними напередодні на телеканалі «1+1».Відповідний ролик Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook."Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".Далі вона порадила Порошенку не ставати частиною "чужого шоу" і тримати "президентську планку".А Зеленському порадила не влаштовувати бої навколо посади Президента і не "нищити честь і гордість президетського статусу".Деталі - у відео.Нагадаємо, учора, 11 квітня, кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "1+1"Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції