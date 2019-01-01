На Волині зловили водія з «липовими» документами

На автодорозі «Київ-Ковель» зловили водія Renault Premium, який їздив з підробленими документами.Інцидент трапився учора, 11 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці за допомогою “TruCam” зафіксували перевищення дозволеної швидкості руху авто.За кермом автомобіля перебував 37-річний житель міста Камінь-Каширськ. Під час перевірки документів на право керування транспортним засобом поліцейські виявили посвідчення водія з ознаками підробки.Правоохоронці з’ясували, що раніше громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та вилучили тоді в нього водійське посвідчення.Слідчі поліції Волині за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.Йдеться про використання завідомо підробленого документа.Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.