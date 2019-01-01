На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:13
На автодорозі «Київ-Ковель» зловили водія Renault Premium, який їздив з підробленими документами.
Інцидент трапився учора, 11 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці за допомогою “TruCam” зафіксували перевищення дозволеної швидкості руху авто.
За кермом автомобіля перебував 37-річний житель міста Камінь-Каширськ. Під час перевірки документів на право керування транспортним засобом поліцейські виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Правоохоронці з’ясували, що раніше громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та вилучили тоді в нього водійське посвідчення.
Слідчі поліції Волині за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
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Інцидент трапився учора, 11 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці за допомогою “TruCam” зафіксували перевищення дозволеної швидкості руху авто.
За кермом автомобіля перебував 37-річний житель міста Камінь-Каширськ. Під час перевірки документів на право керування транспортним засобом поліцейські виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Правоохоронці з’ясували, що раніше громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та вилучили тоді в нього водійське посвідчення.
Слідчі поліції Волині за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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