У Ковелі продають 3-кімнатну квартиру зі знижкою та відтермінуванням*
Сьогодні, 14:54
Новенька квартира у затишному районі Ковеля за доступною ціною – справжня мрія чи не так?
Саме таку оселю-мрію продає будівельна компанія «Інвестор» у житловому комплексі «Парковий квартал», пише «Перший».
Є навіть можливість відтермінувати платежі на 12 місяців, якщо нема змоги заплатити всю суму відразу!
Що це за квартира?
Квартира – трикімнатна, дворівнева. Її площа становить 80, 4 м².
Розташована у другому будинку житлового комплексу, який здадуть в експлуатацію наприкінці 2019 року.
Дві спальні мають площу по 16, 3 м², а третя кімната та кухня – по 8, 4 м².
На кожному поверсі є санвузол та балкон.
Дивитись планування квартири
Скільки коштує квартира?
100 % оплата - 11 900 грн./ м²
Відтермінування - на 12 місяців
Перший внесок – 50 % - 12 300 грн./ м²
Інші 50 % - 12 900 грн./ м²
Чому варто обрати ЖК «Парковий квартал»?
Тому що його зводить будівельна компанія «Інвестор», будівлі якої відзначаються якістю, енергоефективністю та надійністю.
Житловий комплекс розташований на вулиці Глібова. Звідси до центру їхати лише 2, 5 км. Недалеко розташовані два дитячих садки та дві школи.
У цій частині міста затишно та спокійно, багато зелені.
Забудовник подбав, аби благоустрій біля будинків був на найвищому рівні, мешканці мали де поставити свої авто, а діти мали де гратись. Так, біля ЖК облаштували сучасний дитячий майданчик.
Після завершення будівельних робіт територія житлового комплексу буде обгороджена, а дорогу до нього заасфальтують та освітлять.
Дивитись, на якому етапі будівництво ЖК «Парковий квартал»
Як придбати квартиру в ЖК «Парковий квартал»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Можливо, ви також розглядаєте варіанти житла у Луцьку чи передмісті Луцька? Тоді читайте про інші цікаві пропозиції від будівельної компанії «Інвестор».
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Саме таку оселю-мрію продає будівельна компанія «Інвестор» у житловому комплексі «Парковий квартал», пише «Перший».
Є навіть можливість відтермінувати платежі на 12 місяців, якщо нема змоги заплатити всю суму відразу!
Що це за квартира?
Квартира – трикімнатна, дворівнева. Її площа становить 80, 4 м².
Розташована у другому будинку житлового комплексу, який здадуть в експлуатацію наприкінці 2019 року.
Дві спальні мають площу по 16, 3 м², а третя кімната та кухня – по 8, 4 м².
На кожному поверсі є санвузол та балкон.
Дивитись планування квартири
Скільки коштує квартира?
100 % оплата - 11 900 грн./ м²
Відтермінування - на 12 місяців
Перший внесок – 50 % - 12 300 грн./ м²
Інші 50 % - 12 900 грн./ м²
Чому варто обрати ЖК «Парковий квартал»?
Тому що його зводить будівельна компанія «Інвестор», будівлі якої відзначаються якістю, енергоефективністю та надійністю.
Житловий комплекс розташований на вулиці Глібова. Звідси до центру їхати лише 2, 5 км. Недалеко розташовані два дитячих садки та дві школи.
У цій частині міста затишно та спокійно, багато зелені.
Забудовник подбав, аби благоустрій біля будинків був на найвищому рівні, мешканці мали де поставити свої авто, а діти мали де гратись. Так, біля ЖК облаштували сучасний дитячий майданчик.
Після завершення будівельних робіт територія житлового комплексу буде обгороджена, а дорогу до нього заасфальтують та освітлять.
Дивитись, на якому етапі будівництво ЖК «Парковий квартал»
Як придбати квартиру в ЖК «Парковий квартал»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Можливо, ви також розглядаєте варіанти житла у Луцьку чи передмісті Луцька? Тоді читайте про інші цікаві пропозиції від будівельної компанії «Інвестор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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