Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Показали, як луцький зоопарк ожив із приходом весни.
Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"П'ятниця... А отже, завтра і післязавтра у вас буде час прийти до нас на гостину. Тим паче, що завтра о 12-й ще й цікаве пізнавальне дійство у рамках тижня здоров'я на Волині!
А ці світлинки - то такий собі додатковий стимул. Бо вже триває весняне озеленення. І територія Луцького зоопарку одягає різнобарвні шати, аби до глибокої осені змінювати їх за графіком, встановленим її величністю природою", - йдеться у повідомленні.
Зоопарк можна відвідати щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 50 гривень, 30 гривень - дитячий.
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Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"П'ятниця... А отже, завтра і післязавтра у вас буде час прийти до нас на гостину. Тим паче, що завтра о 12-й ще й цікаве пізнавальне дійство у рамках тижня здоров'я на Волині!
А ці світлинки - то такий собі додатковий стимул. Бо вже триває весняне озеленення. І територія Луцького зоопарку одягає різнобарвні шати, аби до глибокої осені змінювати їх за графіком, встановленим її величністю природою", - йдеться у повідомленні.
Зоопарк можна відвідати щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 50 гривень, 30 гривень - дитячий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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