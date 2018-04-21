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Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО

Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Показали, як луцький зоопарк ожив із приходом весни.

Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.

"П'ятниця... А отже, завтра і післязавтра у вас буде час прийти до нас на гостину. Тим паче, що завтра о 12-й ще й цікаве пізнавальне дійство у рамках тижня здоров'я на Волині!

А ці світлинки - то такий собі додатковий стимул. Бо вже триває весняне озеленення. І територія Луцького зоопарку одягає різнобарвні шати, аби до глибокої осені змінювати їх за графіком, встановленим її величністю природою", - йдеться у повідомленні.

Зоопарк можна відвідати щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 50 гривень, 30 гривень - дитячий.
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО

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Теги: весна, квіти, луцький зоопарк
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