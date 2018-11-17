вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині встановили нові камери спостереження

У місті на Волині встановили нові камери спостереження
В рамках програми «Безпечне місто» у Рожищі встановили ще три камери спостереження.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

П’ять відеокамер були встановлені раніше, а ще три облаштували нещодавно. Відтепер відеоспостереженням охопленні перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) й Кременецький залізничний переїзд.

Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста. Зокрема, на закупівлю камер, встановлення та монтаж з міського бюджету виділили 24474 грн.

Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції. Отже, оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.

У місті на Волині встановили нові камери спостереження
У місті на Волині встановили нові камери спостереження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, камери, Безпечне місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
раще б дороги зробили
Відповісти
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Повідомили про стан чоловіка, якого поранили під час збройного нападу на Ковельщині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
У місті на Волині встановили нові камери спостереження
Сьогодні, 20:50
На Волині горить приміщення колишнього колгоспу
Сьогодні, 20:38
Загроза у вашому гаманці: які смертельні хвороби можна підхопити через гроші
Сьогодні, 20:27
Схожі новини
Луцьк кримінальний: повідомили, де потрібно встановити камери, аби уникнути злочинів Луцьк кримінальний: повідомили, де потрібно встановити камери, аби уникнути злочинів
17 листопад, 2018, 18:47
(Не)безпечне місто: Луцьк досі не обладнали камерами відеоспостереження (Не)безпечне місто: Луцьк досі не обладнали камерами відеоспостереження
17 листопад, 2018, 13:12
У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами
11 квітень, 14:01
У Рожищі автівка біля школи збила дитину У Рожищі автівка біля школи збила дитину
09 квітень, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Повідомили про стан чоловіка, якого поранили під час збройного нападу на Ковельщині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
У місті на Волині встановили нові камери спостереження
Сьогодні, 20:50
 0
На Волині горить приміщення колишнього колгоспу
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8