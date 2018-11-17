У місті на Волині встановили нові камери спостереження
Сьогодні, 20:50
В рамках програми «Безпечне місто» у Рожищі встановили ще три камери спостереження.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
П’ять відеокамер були встановлені раніше, а ще три облаштували нещодавно. Відтепер відеоспостереженням охопленні перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) й Кременецький залізничний переїзд.
Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста. Зокрема, на закупівлю камер, встановлення та монтаж з міського бюджету виділили 24474 грн.
Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції. Отже, оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
П’ять відеокамер були встановлені раніше, а ще три облаштували нещодавно. Відтепер відеоспостереженням охопленні перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) й Кременецький залізничний переїзд.
Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста. Зокрема, на закупівлю камер, встановлення та монтаж з міського бюджету виділили 24474 грн.
Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції. Отже, оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
раще б дороги зробили
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