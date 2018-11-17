У місті на Волині встановили нові камери спостереження





Про це йдеться на сайті



П’ять відеокамер були встановлені раніше, а ще три облаштували нещодавно. Відтепер відеоспостереженням охопленні перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) й Кременецький залізничний переїзд.



Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста. Зокрема, на закупівлю камер, встановлення та монтаж з міського бюджету виділили 24474 грн.



Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції. Отже, оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках програми «Безпечне місто» у Рожищі встановили ще три камери спостереження.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради П’ять відеокамер були встановлені раніше, а ще три облаштували нещодавно. Відтепер відеоспостереженням охопленні перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) й Кременецький залізничний переїзд.Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста. Зокрема, на закупівлю камер, встановлення та монтаж з міського бюджету виділили 24474 грн.Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції. Отже, оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.

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