Волинянин, у якого поліцейські знайшли пістолет та набої, може сісти за ґрати на 7 років

У Ківерцях поліцейські вилучили у 40-річного місцевого жителя зброю та набої, які той зберігав у своєму помешканні.Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у волинянина пістолет марки «Zoraki», а також 33 набї різноманітного калібру, - пише ГУНП у Волинській області.Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.