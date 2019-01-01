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Волинянин, у якого поліцейські знайшли пістолет та набої, може сісти за ґрати на 7 років

Волинянин, у якого поліцейські знайшли пістолет та набої, може сісти за ґрати на 7 років
У Ківерцях поліцейські вилучили у 40-річного місцевого жителя зброю та набої, які той зберігав у своєму помешканні.

Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у волинянина пістолет марки «Zoraki», а також 33 набї різноманітного калібру, - пише ГУНП у Волинській області.

Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.


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Теги: набої, волинянин
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