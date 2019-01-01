Волинянин, у якого поліцейські знайшли пістолет та набої, може сісти за ґрати на 7 років
Сьогодні, 15:45
У Ківерцях поліцейські вилучили у 40-річного місцевого жителя зброю та набої, які той зберігав у своєму помешканні.
Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у волинянина пістолет марки «Zoraki», а також 33 набї різноманітного калібру, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у волинянина пістолет марки «Zoraki», а також 33 набї різноманітного калібру, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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