У селі на Волині вогонь з сухої трави ледь не перекинувся на будинки





Про це повідомляє газета



Про загорання повідомили 12 квітня близько 14:30. До працівників служби порятунку звернулися жителі села з повідомленням, що горять залишки сухої рослинності на відкритій території. Ліквідація пожежі ще триває.



Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, повідомив, що була загроза загорання житлових будинків. Працівники служби локалізували вогонь, наразі продовжується ліквідація пожежі. ﻿



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заріка Любешівського району загорілася суха трава.Про це повідомляє газета "Нове життя" Про загорання повідомили 12 квітня близько 14:30. До працівників служби порятунку звернулися жителі села з повідомленням, що горять залишки сухої рослинності на відкритій території. Ліквідація пожежі ще триває.Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області, повідомив, що була загроза загорання житлових будинків. Працівники служби локалізували вогонь, наразі продовжується ліквідація пожежі. ﻿

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