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У селі на Волині вогонь з сухої трави ледь не перекинувся на будинки

У селі на Волині вогонь з сухої трави ледь не перекинувся на будинки
У селі Заріка Любешівського району загорілася суха трава.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Про загорання повідомили 12 квітня близько 14:30. До працівників служби порятунку звернулися жителі села з повідомленням, що горять залишки сухої рослинності на відкритій території. Ліквідація пожежі ще триває.

Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, повідомив, що була загроза загорання житлових будинків. Працівники служби локалізували вогонь, наразі продовжується ліквідація пожежі. ﻿

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Теги: пожежа, трава
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