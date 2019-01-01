У селі на Волині вогонь з сухої трави ледь не перекинувся на будинки
Сьогодні, 15:55
У селі Заріка Любешівського району загорілася суха трава.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Про загорання повідомили 12 квітня близько 14:30. До працівників служби порятунку звернулися жителі села з повідомленням, що горять залишки сухої рослинності на відкритій території. Ліквідація пожежі ще триває.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, повідомив, що була загроза загорання житлових будинків. Працівники служби локалізували вогонь, наразі продовжується ліквідація пожежі.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Про загорання повідомили 12 квітня близько 14:30. До працівників служби порятунку звернулися жителі села з повідомленням, що горять залишки сухої рослинності на відкритій території. Ліквідація пожежі ще триває.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, повідомив, що була загроза загорання житлових будинків. Працівники служби локалізували вогонь, наразі продовжується ліквідація пожежі.
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