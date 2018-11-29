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Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках

Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках
Лучанка виклала у соціальну мережу Facebook, фотограції цукерки, у якій знайшла дивну знахідку.

Користувачка з ніком llo Nita опублікувала фотографії де у цукерках замість начинки - справжній камінь. Жінка розповіла, що нині проживає у Гамбурзі. Солодощі - привезений з України подарунок від мами.

«Такий камінь я знайшла в цукерці з чорносливом! Це фірма з Дубно, не Луцька! Жах! Добре, що зуби цілі» - йдеться у дописі дівчини.

Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках
Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках
Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках

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Теги: цукерки, «сюрприз», знахідка
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