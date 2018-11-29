Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках





Користувачка з ніком llo Nita опублікувала фотографії де у цукерках замість начинки - справжній камінь. Жінка розповіла, що нині проживає у Гамбурзі. Солодощі - привезений з України подарунок від мами.



«Такий камінь я знайшла в цукерці з чорносливом! Це фірма з Дубно, не Луцька! Жах! Добре, що зуби цілі» - йдеться у дописі дівчини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка виклала у соціальну мережу Facebook , фотограції цукерки, у якій знайшла дивну знахідку.Користувачка з нікомопублікувала фотографії де у цукерках замість начинки - справжній камінь. Жінка розповіла, що нині проживає у Гамбурзі. Солодощі - привезений з України подарунок від мами.«Такий камінь я знайшла в цукерці з чорносливом! Це фірма з Дубно, не Луцька! Жах! Добре, що зуби цілі» - йдеться у дописі дівчини.

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