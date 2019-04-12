вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві п'яного винуватця аварії відлупцювали й прив'язали до стовпа. ВІДЕО

У Києві п'яного винуватця аварії відлупцювали й прив'язали до стовпа. ВІДЕО
У Києві на автозаправці п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Київ Оперативний".

За даними очевидців, нетвереза пара на автомобілі Ford заїхала на АЗС ОККО на Кільцевій і в’їхала в машуну Toyota.

"Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати до автівки", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце пригоди викликали поліцію.



У свою чергу в прес-службі Нацполіції повідомили "Українській правді", що до чергової частини ГУ надійшло повідомлення про вказане ДТП.

Водночас зазначили, що коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний.

Правоохоронці оформили дорожньо-транспортну пригоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
Сьогодні, 16:52
У «Теремно» прокоментували фото хліба з гайкою
Сьогодні, 16:45
У Києві п'яного винуватця аварії відлупцювали й прив'язали до стовпа. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
«Ring Café» у «Промені» запрошує на нове меню*
Сьогодні, 16:03
На Волинь ідуть сильні заморозки
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер
08 квітень, 11:44
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
28 березень, 05:31
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
26 березень, 14:24
У Києві авто вилетіло на зупинку та протаранило електроопору: загинула людина У Києві авто вилетіло на зупинку та протаранило електроопору: загинула людина
23 лютий, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 17:43
 0
За 4 мільйони штрафу треба під суд віддавати, – Покровський про бездіяльність луцької влади
Сьогодні, 17:26
 0
Травневі вихідні: лучани відпочиватимуть 10 днів
Сьогодні, 17:07
 0
На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
Сьогодні, 16:52
 0
У «Теремно» прокоментували фото хліба з гайкою
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8