У Києві п'яного винуватця аварії відлупцювали й прив'язали до стовпа. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
У Києві на автозаправці п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Київ Оперативний".
За даними очевидців, нетвереза пара на автомобілі Ford заїхала на АЗС ОККО на Кільцевій і в’їхала в машуну Toyota.
"Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати до автівки", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце пригоди викликали поліцію.
У свою чергу в прес-службі Нацполіції повідомили "Українській правді", що до чергової частини ГУ надійшло повідомлення про вказане ДТП.
Водночас зазначили, що коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний.
Правоохоронці оформили дорожньо-транспортну пригоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Київ Оперативний".
За даними очевидців, нетвереза пара на автомобілі Ford заїхала на АЗС ОККО на Кільцевій і в’їхала в машуну Toyota.
"Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати до автівки", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце пригоди викликали поліцію.
У свою чергу в прес-службі Нацполіції повідомили "Українській правді", що до чергової частини ГУ надійшло повідомлення про вказане ДТП.
Водночас зазначили, що коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний.
Правоохоронці оформили дорожньо-транспортну пригоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
Сьогодні, 16:52
У «Теремно» прокоментували фото хліба з гайкою
Сьогодні, 16:45
У Києві п'яного винуватця аварії відлупцювали й прив'язали до стовпа. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
«Ring Café» у «Промені» запрошує на нове меню*
Сьогодні, 16:03
На Волинь ідуть сильні заморозки
Сьогодні, 16:00