У «Теремно» прокоментували фото хліба з гайкою
Сьогодні, 16:45
Волинянка, яка опублікувала фото нібито теремнівського хліба з металевою гайкою, не змогла надати як доказ зображення верхньої частини хлібини.
Про це в коментарі ІА "Конкурент" розповів начальник відділу маркетингу ПАТ "Теремно Хліб" Олег Перьков.
Нагадаємо, волинянка знайшла металеву гайку у буханці хліба нібито виробництва "Теремно Хліб".
Зі слів Олега Перькова, ця інформація є неправдивою.
"Це фейк. Не одне тільки "Теремно Хліб" випікає круглий хліб. Це може бути фотографія, зроблена навіть в іншій країні", – зазначив він.
Окрім того, розповів начальник відділу маркетингу, коли представники підприємства звернулися до жінки, яка розмістила публікацію в соцмережі, то вона не змогла надати фото верхньої частини хлібини, яка б пітверджувала, що це справді виріб "Теремно Хліб".
Також Олег Перьков додав, що якби насправді гайка потрапила в хлібину під час її виготовлення, то тісто було б і всередині гайки. Тож він переконаний, що металевий виріб втиснули у хліб вже після випікання.
До слова, в обговоренні посту у спільноті "Теревені про Луцьк" взяв участь і офіційний представник ПАТ "Теремно Хліб" Олег Новоспечений, як теж навів докази того, що інформація є неправдивою
"Друзі, гайка – безумовно, "підстава". і шановна авторка допису Лариса Іванівна Скиданюк могла одразу її не побачити при покупці. До того ж, якби оцинкована гайка пеклась разом з тістом, вона би змінила свій колір. Такі речі реально повторити і довести стороннє втручання, але ми любимо наш теремнівський хліб, тому таких маніпуляцій з ним робити не будемо", – написав він.
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Про це в коментарі ІА "Конкурент" розповів начальник відділу маркетингу ПАТ "Теремно Хліб" Олег Перьков.
Нагадаємо, волинянка знайшла металеву гайку у буханці хліба нібито виробництва "Теремно Хліб".
Зі слів Олега Перькова, ця інформація є неправдивою.
"Це фейк. Не одне тільки "Теремно Хліб" випікає круглий хліб. Це може бути фотографія, зроблена навіть в іншій країні", – зазначив він.
Окрім того, розповів начальник відділу маркетингу, коли представники підприємства звернулися до жінки, яка розмістила публікацію в соцмережі, то вона не змогла надати фото верхньої частини хлібини, яка б пітверджувала, що це справді виріб "Теремно Хліб".
Також Олег Перьков додав, що якби насправді гайка потрапила в хлібину під час її виготовлення, то тісто було б і всередині гайки. Тож він переконаний, що металевий виріб втиснули у хліб вже після випікання.
До слова, в обговоренні посту у спільноті "Теревені про Луцьк" взяв участь і офіційний представник ПАТ "Теремно Хліб" Олег Новоспечений, як теж навів докази того, що інформація є неправдивою
"Друзі, гайка – безумовно, "підстава". і шановна авторка допису Лариса Іванівна Скиданюк могла одразу її не побачити при покупці. До того ж, якби оцинкована гайка пеклась разом з тістом, вона би змінила свій колір. Такі речі реально повторити і довести стороннє втручання, але ми любимо наш теремнівський хліб, тому таких маніпуляцій з ним робити не будемо", – написав він.
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Коментарі 2
Я вірю теремнівським хлібопекарям і підтримую їх. А ця стара пі@да скандалить не вперше. Очевидно, вона на цьому "спеціалізується".
А я не вірю цим пекарям з того часу як вони не гребують заради розкрутки та реклами своїх виробів обманювати потенційних споживачів. ... Перевірте їх групу в фейсбуці та дописи про начебто "розіграші"...
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