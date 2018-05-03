У «Теремно» прокоментували фото хліба з гайкою





Про це в коментарі ІА Олег Перьков.



Нагадаємо, волинянка знайшла металеву гайку у буханці хліба нібито виробництва "Теремно Хліб".



Зі слів Олега Перькова, ця інформація є неправдивою.



"Це фейк. Не одне тільки "Теремно Хліб" випікає круглий хліб. Це може бути фотографія, зроблена навіть в іншій країні", – зазначив він.



Окрім того, розповів начальник відділу маркетингу, коли представники підприємства звернулися до жінки, яка розмістила публікацію в соцмережі, то вона не змогла надати фото верхньої частини хлібини, яка б пітверджувала, що це справді виріб "Теремно Хліб".



Також Олег Перьков додав, що якби насправді гайка потрапила в хлібину під час її виготовлення, то тісто було б і всередині гайки. Тож він переконаний, що металевий виріб втиснули у хліб вже після випікання.



До слова, в обговоренні посту у спільноті "Теревені про Луцьк" взяв участь і офіційний представник ПАТ "Теремно Хліб" Олег Новоспечений, як теж навів докази того, що інформація є неправдивою



"Друзі, гайка – безумовно, "підстава". і шановна авторка допису Лариса Іванівна Скиданюк могла одразу її не побачити при покупці. До того ж, якби оцинкована гайка пеклась разом з тістом, вона би змінила свій колір. Такі речі реально повторити і довести стороннє втручання, але ми любимо наш теремнівський хліб, тому таких маніпуляцій з ним робити не будемо", – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка опублікувала фото нібито теремнівського хліба з металевою гайкою , не змогла надати як доказ зображення верхньої частини хлібини.Про це в коментарі ІА "Конкурент" розповів начальник відділу маркетингу ПАТ "Теремно Хліб"Нагадаємо, волинянка знайшла металеву гайку у буханці хліба нібито виробництва "Теремно Хліб".Зі слів Олега Перькова, ця інформація є неправдивою."Це фейк. Не одне тільки "Теремно Хліб" випікає круглий хліб. Це може бути фотографія, зроблена навіть в іншій країні", – зазначив він.Окрім того, розповів начальник відділу маркетингу, коли представники підприємства звернулися до жінки, яка розмістила публікацію в соцмережі, то вона не змогла надати фото верхньої частини хлібини, яка б пітверджувала, що це справді виріб "Теремно Хліб".Також Олег Перьков додав, що якби насправді гайка потрапила в хлібину під час її виготовлення, то тісто було б і всередині гайки. Тож він переконаний, що металевий виріб втиснули у хліб вже після випікання.До слова, в обговоренні посту у спільноті "Теревені про Луцьк" взяв участь і офіційний представник ПАТ "Теремно Хліб" Олег Новоспечений, як теж навів докази того, що інформація є неправдивою"Друзі, гайка – безумовно, "підстава". і шановна авторка допису Лариса Іванівна Скиданюк могла одразу її не побачити при покупці. До того ж, якби оцинкована гайка пеклась разом з тістом, вона би змінила свій колір. Такі речі реально повторити і довести стороннє втручання, але ми любимо наш теремнівський хліб, тому таких маніпуляцій з ним робити не будемо", – написав він.

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