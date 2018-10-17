На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків





Про це повідомляє інтернет-видання Володимира Сидорчука у спільноті "Рибалка на Волині".



"Ставок Кічкарівка, вул. Ковельська. Дуже багато дохлих раків. Що може бути?" – йдеться у повідомленні.



У коментарях під дописом користувачі припускають, що замор раків міг статися через злив у водойму відходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному зі ставків в мікрорайоні Кічкарівки масово гинуть раки.Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24» , посилаючись на допису спільноті "Рибалка на Волині"."Ставок Кічкарівка, вул. Ковельська. Дуже багато дохлих раків. Що може бути?" – йдеться у повідомленні.У коментарях під дописом користувачі припускають, що замор раків міг статися через злив у водойму відходів.

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