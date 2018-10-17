На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
Сьогодні, 16:52
У Луцьку в одному зі ставків в мікрорайоні Кічкарівки масово гинуть раки.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24», посилаючись на допис Володимира Сидорчука у спільноті "Рибалка на Волині".
"Ставок Кічкарівка, вул. Ковельська. Дуже багато дохлих раків. Що може бути?" – йдеться у повідомленні.
У коментарях під дописом користувачі припускають, що замор раків міг статися через злив у водойму відходів.
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Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24», посилаючись на допис Володимира Сидорчука у спільноті "Рибалка на Волині".
"Ставок Кічкарівка, вул. Ковельська. Дуже багато дохлих раків. Що може бути?" – йдеться у повідомленні.
У коментарях під дописом користувачі припускають, що замор раків міг статися через злив у водойму відходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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