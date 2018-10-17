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На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків

На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
У Луцьку в одному зі ставків в мікрорайоні Кічкарівки масово гинуть раки.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24», посилаючись на допис Володимира Сидорчука у спільноті "Рибалка на Волині".

"Ставок Кічкарівка, вул. Ковельська. Дуже багато дохлих раків. Що може бути?" – йдеться у повідомленні.

У коментарях під дописом користувачі припускають, що замор раків міг статися через злив у водойму відходів.

На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків
На луцькому ставку утворилося «кладовище» раків

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Теги: ставок, раки, Володимир Сидорчук
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