Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
Звичайне житло – це те, що знаходиться за вхідними дверима: кухня, спальня, санвузол та коридор.
Ідеальне житло – те, де комфорт починається не з м’якого килима у квартирі, а із зелені та освітлення на подвір’ї.
Де біля дому зручно гуляти із дитячим візком, а малеча має майданчик для ігор. Де можна без проблем припаркувати авто і бути впевненим, що воно в безпеці.
Саме таке ідеальне житло будує «Інвестор». Ця будівельна компанія зводить у Луцьку унікальний житловий комплекс – «Супернова». Вісім чорно-білих будинків постануть у районі Львівської та Потебні. Наразі вже зводять п’ятий!
А територію між будинками перетворюють на простір для відпочинку.
Красивому ЖК – красивий двір
Прибудинкова територія на «Суперновій» стає дедалі гарнішою. Тут вже виклали бруківку у вигляді геометричних фігур. Поміж кругами, ромбами та квадратами зеленіє трава.
Встановили вуличні ліхтарі. Вночі тут по-особливому красиво. З висоти дуже помітно, як освітлена «Супернова» вирізняється на фоні міста. Недаремно житловий комплекс названий в честь найяскравіших у всесвіті зірок!
Дивитись, як сяє нічна «Супернова»
Біля під’їздів – оригінальні сміттєві урни. Біля кожного будинку є пандуси, зручні для руху на інвалідних та дитячих візках.
А ще нещодавно тут встановили дитячий майданчик. Дітвора може спуститись з гірки, погойдатись на гойдалці, погратись у пісочниці, пограти в теніс…
А ще подумки полетіти в космос, адже деякі атракціони імітують ракети :)
Біля ЖК наразі облаштовують парковку. Буде вона великою, оскільки забудовник передбачив місце для паркування для мешканців усіх квартир.
«Ми продаємо не квадратні метри, а якість житла»
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідає, що для нього дуже важлива турбота про людей, які вселяться у його житлові комплекси.
«Я вважаю, що класти цеглу і зводити коробки навчились вже всі, але ми продаємо не квадратні метри. Ми продаємо якість життя. Ми продаємо комфорт, тому ми дбаємо про те, аби людям було добре не тільки в своїх квартирах, а й за їх межами», – сказав забудовник.
Він наголосив, що «Супернова» – це дуже амбітний проект, в який компанія вкладає багато зусиль.
У проекті зокрема передбачили великі території для комерційних приміщень. У них можна буде облаштувати магазини, аптеку, відділення банку чи пошти, кафе, перукарню тощо.
«Це буде не просто житловий комплекс, а цілий квартал у місті», – наголосив Андрій Разумовський.
Подивитись, на якому етапі зараз будівництво «Супернової», можна на відео:
До слова, зараз у «Суперновій» можна придбати 2-кімнатні квартири за акційною ціною та з відтермінуванням платежів на 2 роки.
Площа помешкань становить 68 м². Якщо сплатити всю вартість, квартира коштуватиме 13 900 грн. / м².
Читати більше про акцію на 2-кімнатні квартири
Будівельна компанія «Інвестор» підготувала у квітні аж чотири спецпропозиції на оселі у чотирьох житлових комплексах. Дізнатись про них більше можна тут.
Щоб оглянути житло від «Інвестора», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Ідеальне житло – те, де комфорт починається не з м’якого килима у квартирі, а із зелені та освітлення на подвір’ї.
Де біля дому зручно гуляти із дитячим візком, а малеча має майданчик для ігор. Де можна без проблем припаркувати авто і бути впевненим, що воно в безпеці.
Саме таке ідеальне житло будує «Інвестор». Ця будівельна компанія зводить у Луцьку унікальний житловий комплекс – «Супернова». Вісім чорно-білих будинків постануть у районі Львівської та Потебні. Наразі вже зводять п’ятий!
А територію між будинками перетворюють на простір для відпочинку.
Красивому ЖК – красивий двір
Прибудинкова територія на «Суперновій» стає дедалі гарнішою. Тут вже виклали бруківку у вигляді геометричних фігур. Поміж кругами, ромбами та квадратами зеленіє трава.
Встановили вуличні ліхтарі. Вночі тут по-особливому красиво. З висоти дуже помітно, як освітлена «Супернова» вирізняється на фоні міста. Недаремно житловий комплекс названий в честь найяскравіших у всесвіті зірок!
Дивитись, як сяє нічна «Супернова»
Біля під’їздів – оригінальні сміттєві урни. Біля кожного будинку є пандуси, зручні для руху на інвалідних та дитячих візках.
А ще нещодавно тут встановили дитячий майданчик. Дітвора може спуститись з гірки, погойдатись на гойдалці, погратись у пісочниці, пограти в теніс…
А ще подумки полетіти в космос, адже деякі атракціони імітують ракети :)
Біля ЖК наразі облаштовують парковку. Буде вона великою, оскільки забудовник передбачив місце для паркування для мешканців усіх квартир.
«Ми продаємо не квадратні метри, а якість житла»
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідає, що для нього дуже важлива турбота про людей, які вселяться у його житлові комплекси.
«Я вважаю, що класти цеглу і зводити коробки навчились вже всі, але ми продаємо не квадратні метри. Ми продаємо якість життя. Ми продаємо комфорт, тому ми дбаємо про те, аби людям було добре не тільки в своїх квартирах, а й за їх межами», – сказав забудовник.
Він наголосив, що «Супернова» – це дуже амбітний проект, в який компанія вкладає багато зусиль.
У проекті зокрема передбачили великі території для комерційних приміщень. У них можна буде облаштувати магазини, аптеку, відділення банку чи пошти, кафе, перукарню тощо.
«Це буде не просто житловий комплекс, а цілий квартал у місті», – наголосив Андрій Разумовський.
Подивитись, на якому етапі зараз будівництво «Супернової», можна на відео:
До слова, зараз у «Суперновій» можна придбати 2-кімнатні квартири за акційною ціною та з відтермінуванням платежів на 2 роки.
Площа помешкань становить 68 м². Якщо сплатити всю вартість, квартира коштуватиме 13 900 грн. / м².
Читати більше про акцію на 2-кімнатні квартири
Будівельна компанія «Інвестор» підготувала у квітні аж чотири спецпропозиції на оселі у чотирьох житлових комплексах. Дізнатись про них більше можна тут.
Щоб оглянути житло від «Інвестора», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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