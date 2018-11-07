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Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*

Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Звичайне житло – це те, що знаходиться за вхідними дверима: кухня, спальня, санвузол та коридор.

Ідеальне житло – те, де комфорт починається не з м’якого килима у квартирі, а із зелені та освітлення на подвір’ї.

Де біля дому зручно гуляти із дитячим візком, а малеча має майданчик для ігор. Де можна без проблем припаркувати авто і бути впевненим, що воно в безпеці.

Саме таке ідеальне житло будує «Інвестор». Ця будівельна компанія зводить у Луцьку унікальний житловий комплекс – «Супернова». Вісім чорно-білих будинків постануть у районі Львівської та Потебні. Наразі вже зводять п’ятий!

А територію між будинками перетворюють на простір для відпочинку.

Красивому ЖК – красивий двір

Прибудинкова територія на «Суперновій» стає дедалі гарнішою. Тут вже виклали бруківку у вигляді геометричних фігур. Поміж кругами, ромбами та квадратами зеленіє трава.
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*

Встановили вуличні ліхтарі. Вночі тут по-особливому красиво. З висоти дуже помітно, як освітлена «Супернова» вирізняється на фоні міста. Недаремно житловий комплекс названий в честь найяскравіших у всесвіті зірок!

Дивитись, як сяє нічна «Супернова»

Біля під’їздів – оригінальні сміттєві урни. Біля кожного будинку є пандуси, зручні для руху на інвалідних та дитячих візках.
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*

А ще нещодавно тут встановили дитячий майданчик. Дітвора може спуститись з гірки, погойдатись на гойдалці, погратись у пісочниці, пограти в теніс…

А ще подумки полетіти в космос, адже деякі атракціони імітують ракети :)

Біля ЖК наразі облаштовують парковку. Буде вона великою, оскільки забудовник передбачив місце для паркування для мешканців усіх квартир.

«Ми продаємо не квадратні метри, а якість житла»

Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідає, що для нього дуже важлива турбота про людей, які вселяться у його житлові комплекси.

«Я вважаю, що класти цеглу і зводити коробки навчились вже всі, але ми продаємо не квадратні метри. Ми продаємо якість життя. Ми продаємо комфорт, тому ми дбаємо про те, аби людям було добре не тільки в своїх квартирах, а й за їх межами», – сказав забудовник.

Він наголосив, що «Супернова» – це дуже амбітний проект, в який компанія вкладає багато зусиль.

У проекті зокрема передбачили великі території для комерційних приміщень. У них можна буде облаштувати магазини, аптеку, відділення банку чи пошти, кафе, перукарню тощо.

«Це буде не просто житловий комплекс, а цілий квартал у місті», – наголосив Андрій Разумовський.

Подивитись, на якому етапі зараз будівництво «Супернової», можна на відео:

До слова, зараз у «Суперновій» можна придбати 2-кімнатні квартири за акційною ціною та з відтермінуванням платежів на 2 роки.

Площа помешкань становить 68 м². Якщо сплатити всю вартість, квартира коштуватиме 13 900 грн. / м².

Читати більше про акцію на 2-кімнатні квартири
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*

Будівельна компанія «Інвестор» підготувала у квітні аж чотири спецпропозиції на оселі у чотирьох житлових комплексах. Дізнатись про них більше можна тут.

Щоб оглянути житло від «Інвестора», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:

096 030 20 10
095 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


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Теги: Інвестор, житло
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