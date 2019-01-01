За 4 мільйони штрафу треба під суд віддавати, – Покровський про бездіяльність луцької влади

Андрій Покровський вважає, що Луцьк опинився на порозі екологічної катастрофи.



Про це він написав на



Нагадаємо, декілька днів тому Державна екологічна інспекція у Волинській області оштрафувала Луцьку міську раду на 4 млн 172,4 тис. гривень за «незаконну діяльність у сфері поводження з відходами».



Зокрема, місто має заплатити штраф за те, що полігон твердих побутових відходів у Брищі переповнений, в результаті рідкими відходами (фільтратом) сильно забруднюються навколишні землі. Окрім того, луцька влада не забезпечила роздільне збирання відходів, а стихійними сміттєзвалищами засмічується саме місто.



Андрій Покровський вважає, що ситуація, у якій опинилося місто, сталася через бездіяльність міської влади і за неї заплатить кожен лучанин.



Депутат додав, що у бюджеті постійно не вистачає коштів, щоб купити десяток квартир для воїнів-учасників АТО, дати премії нашим освітянам чи медикам, відремонтувати декілька дворів чи доріг. Натомість доведеться заплатити більше, ніж 4 мільйони гривень за непрофесійні дії луцьких посадовців.



«Теперішня влада всіляко зловтішалася з біди львів’ян, коли після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі Львів потопав у смітті, а з ним і вся Україна. Тепер Луцьк стоїть перед подібною загрозою», - написав Покровський.



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Зважаючи на це, для запобігання екологічному лиху в місті він вимагає терміново відзвітувати профільного заступника міського голови про екологічну ситуацію в місті, сформувати спільну комісію за участю керівництва та депутатського корпусу Луцької міської ради, спеціалістів-екологів області та міста, представників Княгининівської ОТГ для негайного аналізу та виправлення ситуації.



Окрім того, Покровський вимагає негайно покарати винних, звільнити та накласти адміністративні стягнення на всіх причетних за це злочинне недбальство та нанесення збитків міському бюджету. Окрім того, депутат вважає за необхідне розробити план виходу із ситуації, що склалася, на основі затверджених Стратегічних цілей розвитку міста.



«Тиждень тому керівництво міста звітувало про «великі» здобутки і, напевно, вже повиписувало собі чергові премії…



Влада не має права давати премії працівникам, які допустили недбальство, яке призвело до великих втрат бюджету! За такі прорахунки треба віддавати під суд і публічний осуд!», - резюмував Андрій Покровський.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радивважає, що Луцьк опинився на порозі екологічної катастрофи.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, декілька днів тому Державна екологічна інспекція у Волинській областіЗокрема, місто має заплатити штраф за те, що полігон твердих побутових відходів у Брищі переповнений, в результаті рідкими відходами (фільтратом) сильно забруднюються навколишні землі. Окрім того, луцька влада не забезпечила роздільне збирання відходів, а стихійними сміттєзвалищами засмічується саме місто.Андрій Покровський вважає, що ситуація, у якій опинилося місто, сталася через бездіяльність міської влади і за неї заплатить кожен лучанин.Депутат додав, що у бюджеті постійно не вистачає коштів, щоб купити десяток квартир для воїнів-учасників АТО, дати премії нашим освітянам чи медикам, відремонтувати декілька дворів чи доріг. Натомість доведеться заплатити більше, ніж 4 мільйони гривень за непрофесійні дії луцьких посадовців.«Теперішня влада всіляко зловтішалася з біди львів’ян, коли після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі Львів потопав у смітті, а з ним і вся Україна. Тепер Луцьк стоїть перед подібною загрозою», - написав Покровський.Зважаючи на це, для запобігання екологічному лиху в місті він вимагає терміново відзвітувати профільного заступника міського голови про екологічну ситуацію в місті, сформувати спільну комісію за участю керівництва та депутатського корпусу Луцької міської ради, спеціалістів-екологів області та міста, представників Княгининівської ОТГ для негайного аналізу та виправлення ситуації.Окрім того, Покровський вимагає негайно покарати винних, звільнити та накласти адміністративні стягнення на всіх причетних за це злочинне недбальство та нанесення збитків міському бюджету. Окрім того, депутат вважає за необхідне розробити план виходу із ситуації, що склалася, на основі затверджених Стратегічних цілей розвитку міста.«Тиждень тому керівництво міста звітувало про «великі» здобутки і, напевно, вже повиписувало собі чергові премії…Влада не має права давати премії працівникам, які допустили недбальство, яке призвело до великих втрат бюджету! За такі прорахунки треба віддавати під суд і публічний осуд!», - резюмував Андрій Покровський.

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