«Укрзалізниця» анонсувала нові онлайн-послуги





Про це йдеться на сайті АТ



Йдеться про можливість замовити й оплатити послуги, які раніше не були доступні для оформлення через інтернет.



За словами керівника акціонерного товариства Євгена Кравцова, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн будуть:

— замовлення на групові перевезення пасажирів

— замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю

— замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.



Планується також запровадження послуги «листа очікування», коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому проїзних документів.



В Укрзалізниці інформують, що онлайн-сервіс компанії з продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» планує розширити функціонал онлайн-сервісів для пасажирів та вантажних клієнтів вже цього року.Про це йдеться на сайті АТ «Укрзалізниця» Йдеться про можливість замовити й оплатити послуги, які раніше не були доступні для оформлення через інтернет.За словами керівника акціонерного товариства, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн будуть:— замовлення на групові перевезення пасажирів— замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю— замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.Планується також запровадження послуги «листа очікування», коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому проїзних документів.В Укрзалізниці інформують, що онлайн-сервіс компанії з продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.

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