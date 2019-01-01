«Укрзалізниця» анонсувала нові онлайн-послуги
Сьогодні, 19:00
«Укрзалізниця» планує розширити функціонал онлайн-сервісів для пасажирів та вантажних клієнтів вже цього року.
Про це йдеться на сайті АТ «Укрзалізниця».
Йдеться про можливість замовити й оплатити послуги, які раніше не були доступні для оформлення через інтернет.
За словами керівника акціонерного товариства Євгена Кравцова, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн будуть:
— замовлення на групові перевезення пасажирів
— замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю
— замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.
Планується також запровадження послуги «листа очікування», коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому проїзних документів.
В Укрзалізниці інформують, що онлайн-сервіс компанії з продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.
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Про це йдеться на сайті АТ «Укрзалізниця».
Йдеться про можливість замовити й оплатити послуги, які раніше не були доступні для оформлення через інтернет.
За словами керівника акціонерного товариства Євгена Кравцова, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн будуть:
— замовлення на групові перевезення пасажирів
— замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю
— замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.
Планується також запровадження послуги «листа очікування», коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому проїзних документів.
В Укрзалізниці інформують, що онлайн-сервіс компанії з продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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