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«Укрзалізниця» анонсувала нові онлайн-послуги

«Укрзалізниця» анонсувала нові онлайн-послуги
«Укрзалізниця» планує розширити функціонал онлайн-сервісів для пасажирів та вантажних клієнтів вже цього року.

Про це йдеться на сайті АТ «Укрзалізниця».

Йдеться про можливість замовити й оплатити послуги, які раніше не були доступні для оформлення через інтернет.

За словами керівника акціонерного товариства Євгена Кравцова, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн будуть:
— замовлення на групові перевезення пасажирів
— замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю
— замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.

Планується також запровадження послуги «листа очікування», коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому проїзних документів.

В Укрзалізниці інформують, що онлайн-сервіс компанії з продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.


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Теги: Укрзалізниця, Євген Кравцов, онлайн-послуги
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