«Чорт ногу зламає», – депутат про луцькі ринки. ВІДЕО

Павло Данильчук прокоментував ситуацію діяльності луцьких ринків після припинення договорів оренди з облспоживспілкою.



Про це він говорив на ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі, повідомляє видання «



Зі слів Павла Данильчука, до серпневого рішення 2017 року, коли вперше облспоживспілці призупинили оренду лівої частини Старого ринку, у питаннях ринків був хаос.



«Зараз ще більший хаос. Для підприємців, для лучан... Тому що чорт ногу зламає, що робиться з тими комунальними підприємствами, хто чим володіє», – вважає він.



Депутат зазначив, що підприємці, які працюють, хочуть розуміти прозорі правила гри:

- де вони будуть торгувати

- на який термін

- хто буде гарантом їхнього місця.



Проте, цього на сьогодні немає. Павло Данильчук додав, що мета була блага – вирішити питання з ринками, створивши комунальне підприємство. Проте підходити до вирішення цього питання потрібно грамотно.



«Для чого поспішати скасовувати договір оренди або не продовжувати для облспоживспілки? Хоча ми за. Запропонуйте підприємцям нове місце, побудуйте його навіть за кошти міської ради – ми за будемо виділити кошти, щоб перенести центральний ринок. Виділити ділянки, побудувати там ринок чи торговий центр і дати там людям попрацювати рік чи півроку без оренди. І не треба ніяких тарифів, тому що ці тарифи створені «від балди». Просто менше, ніж в облспоживспілці. Він абслютно нічим не аргументований», – зауважив депутат в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. прокоментував ситуацію діяльності луцьких ринків після припинення договорів оренди з облспоживспілкою.Про це він говорив на ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі, повідомляє видання « Конкурент ».Зі слів Павла Данильчука, до серпневого рішення 2017 року, коли вперше облспоживспілці призупинили оренду лівої частини Старого ринку, у питаннях ринків був хаос.«Зараз ще більший хаос. Для підприємців, для лучан... Тому що чорт ногу зламає, що робиться з тими комунальними підприємствами, хто чим володіє», – вважає він.Депутат зазначив, що підприємці, які працюють, хочуть розуміти прозорі правила гри:- де вони будуть торгувати- на який термін- хто буде гарантом їхнього місця.Проте, цього на сьогодні немає. Павло Данильчук додав, що мета була блага – вирішити питання з ринками, створивши комунальне підприємство. Проте підходити до вирішення цього питання потрібно грамотно.«Для чого поспішати скасовувати договір оренди або не продовжувати для облспоживспілки? Хоча ми за. Запропонуйте підприємцям нове місце, побудуйте його навіть за кошти міської ради – ми за будемо виділити кошти, щоб перенести центральний ринок. Виділити ділянки, побудувати там ринок чи торговий центр і дати там людям попрацювати рік чи півроку без оренди. І не треба ніяких тарифів, тому що ці тарифи створені «від балди». Просто менше, ніж в облспоживспілці. Він абслютно нічим не аргументований», – зауважив депутат в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі.

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