Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні





У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачають за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +1 до +3 градусів, удень до +9…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області минуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачають за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +1 до +3 градусів, удень до +9…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

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