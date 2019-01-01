Онука вбитого злочинцями в масках чоловіка на Ковельщині розповіла про трагедію. ВІДЕО

Вікторія Нікитюк розповіла деталі трагедії.



Про це йдеться у сюжеті



Дівчина каже, що злочинці могли залізти до будинку через вікно. З її слів, один, ймовірно, відчинив двері іншим чоловікам.



«Здоровий мужчина нормальний тудою би не проліз, це хтось був менший. Я не знаю, як вони його відкрили, але пластикове вікно раз-два і відкрив. Потрібна тільки звичайна викрутка і все», - каже Вікторія.



За її словами, четверо чоловіків у масках та зі зброєю вимагали від господарів будинку - бабусі, дідуся і їхнього сина - гроші та коштовності.



«Почали грабувати. Не знаю, що далі толком. Дядька почали бити і стріляти також. До баби діло мали, казали золото знімай, таке щось. Дід там вступився, то на жаль було несумісне життям, постріл. Дід помер. Вони його почали душити, а він почав опиратися і тоді воно пішло-поїхало далі і далі. Почали бити, потім вистрілили», - додає дівчина.



Сусідка Ніна Кропива розповіла, що вночі нічого підозрілого вона не чула.



«Я ще не спала, телевізор дивилася. Ніхто не їде, ніде ніхто не йде. Як тут почуєш. Якби на вулиці кричав – може хтось би і почув», – висловилася жінка.



Вікторія Нікитюк також додала, що родина ні з ким не ворогувала.



«Це було по наводці, я так думаю. Грабіжники чітко знали, куди вони йдуть, як вони йдуть, хто де ночує чи спить. Вони знали, в яких кімнатах розташовані. Вони йшли чітко по виробленій схемі. Для нас це великий шок, бо ніхто ніколи не міг подумати, що таке станеться в нашій родині», - сказала онука вбитого.



Нагадаємо, трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина, сталася у ніч на 12 квітня на Ковельщині. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.



Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.



Зауважимо, що поліцейські Волинської області ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати причетних до злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онука господарів будинку у селі Велицьк Ковельського району, до якого у ніч на 12 квітня вдерлися озброєні грабіжники,розповіла деталі трагедії.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Дівчина каже, що злочинці могли залізти до будинку через вікно. З її слів, один, ймовірно, відчинив двері іншим чоловікам.«Здоровий мужчина нормальний тудою би не проліз, це хтось був менший. Я не знаю, як вони його відкрили, але пластикове вікно раз-два і відкрив. Потрібна тільки звичайна викрутка і все», - каже Вікторія.За її словами, четверо чоловіків у масках та зі зброєю вимагали від господарів будинку - бабусі, дідуся і їхнього сина - гроші та коштовності.«Почали грабувати. Не знаю, що далі толком. Дядька почали бити і стріляти також. До баби діло мали, казали золото знімай, таке щось. Дід там вступився, то на жаль було несумісне життям, постріл. Дід помер. Вони його почали душити, а він почав опиратися і тоді воно пішло-поїхало далі і далі. Почали бити, потім вистрілили», - додає дівчина.Сусідкарозповіла, що вночі нічого підозрілого вона не чула.«Я ще не спала, телевізор дивилася. Ніхто не їде, ніде ніхто не йде. Як тут почуєш. Якби на вулиці кричав – може хтось би і почув», – висловилася жінка.Вікторія Нікитюк також додала, що родина ні з ким не ворогувала.«Це було по наводці, я так думаю. Грабіжники чітко знали, куди вони йдуть, як вони йдуть, хто де ночує чи спить. Вони знали, в яких кімнатах розташовані. Вони йшли чітко по виробленій схемі. Для нас це великий шок, бо ніхто ніколи не міг подумати, що таке станеться в нашій родині», - сказала онука вбитого.Нагадаємо, трагедія,. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.Злочинці були зі зброєю і вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, тож чоловіка госпіталізували.Зауважимо, що поліцейські Волинської області, аби розшукати причетних до злочину.

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