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На Волині горить приміщення колишнього колгоспу

На Волині горить приміщення колишнього колгоспу
У селі Дерно Ківерцівського району горить приміщення контори колишнього колгоспу.

Про це повідомив активіст Радим Романюк на сторінці у Facebook.

«Чекаємо пожежну з Ківерець!!! Це більше ніж 28 кілометрів!! Оце пожежна безпека населення. Поряд води не має, підручними засобами не загасити. Це не правильно, що найближча пожежна бригада і пожежний транспорт більше ніж за 28 кілометрів», – написав автор повідомлення.


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Теги: пожежа, Дерно, колгосп
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