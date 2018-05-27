На Волині горить приміщення колишнього колгоспу





Про це повідомив активіст Радим Романюк на сторінці у Facebook.



«Чекаємо пожежну з Ківерець!!! Це більше ніж 28 кілометрів!! Оце пожежна безпека населення. Поряд води не має, підручними засобами не загасити. Це не правильно, що найближча пожежна бригада і пожежний транспорт більше ніж за 28 кілометрів», – написав автор повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району горить приміщення контори колишнього колгоспу.Про це повідомив активістна сторінці у Facebook.«Чекаємо пожежну з Ківерець!!! Це більше ніж 28 кілометрів!! Оце пожежна безпека населення. Поряд води не має, підручними засобами не загасити. Це не правильно, що найближча пожежна бригада і пожежний транспорт більше ніж за 28 кілометрів», – написав автор повідомлення.

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