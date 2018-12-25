Повідомили про стан чоловіка, якого поранили під час збройного нападу на Ковельщині. ВІДЕО

Андрій Абрамов розповів про травми, які отримали 70-річний чоловік та його син під час нападу на їхню сім'ю.



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Нагадаємо, що на Ковельщині 12 квітня сталась трагедія, під час якої злочинці застрелили пенсіонера та поранили його сина. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.



Злочинці були вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, а відтак чоловіка госпіталізували.



Зауважимо, що поліцейські Волинської області оголосили про оперативний план «Сирена», аби розшукати причетних до злочину.



Заступник головного лікаря Центру екстреної допомоги Андрій Абрамов повідомив, що виклик на службу 103 надійшов о 01:25. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть 70-річного чоловіка.



«Чоловік без ознак життя і з травмами, несумісними з життям був — вогнепальне поранення в голову в черевну порожнину. А інший, молодший чоловік 1971-го року народження, був з вогнепальним пораненням черевної порожнини і нижніх кінцівок», - розповів Андрій Абрамов.



69-річну жінку вбитого нападники не зачепили. Їхній син із травмами зараз перебуває на лікуванні у Луцькій міській лікарні.



«Множинні вогнепальні поранення голови, грудної клітки, черевної-порожнини, нижніх кінцівок. Проведена хірургічна обробка ран. Стан хворого середньої тяжкості стабільний. На даний момент хворий лікується в умовах загальної хірургії», - повідомив лікар-хірург Ігор Романів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник головного лікаря Центру екстреної допомогирозповів про травми, які отримали 70-річний чоловік та його син під час нападу на їхню сім'ю.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, що на Ковельщині 12 квітня сталась трагедія,. Приблизно о 2-ій ночі до поліції зателефонував 47-річний житель Ковельського району і повідомив про те, що люди в масках проникли до його будинку і, погрожуючи зброєю, вимагали гроші і ювелірні вироби.Злочинці були вбили 70-річного батька заявника, а його – поранили, а відтак чоловіка госпіталізували.Зауважимо, що поліцейські Волинської області, аби розшукати причетних до злочину.Заступник головного лікаря Центру екстреної допомоги Андрій Абрамов повідомив, що виклик на службу 103 надійшов о 01:25. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть 70-річного чоловіка.«Чоловік без ознак життя і з травмами, несумісними з життям був — вогнепальне поранення в голову в черевну порожнину. А інший, молодший чоловік 1971-го року народження, був з вогнепальним пораненням черевної порожнини і нижніх кінцівок», - розповів Андрій Абрамов.69-річну жінку вбитого нападники не зачепили. Їхній син із травмами зараз перебуває на лікуванні у Луцькій міській лікарні.«Множинні вогнепальні поранення голови, грудної клітки, черевної-порожнини, нижніх кінцівок. Проведена хірургічна обробка ран. Стан хворого середньої тяжкості стабільний. На даний момент хворий лікується в умовах загальної хірургії», - повідомив лікар-хірург

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