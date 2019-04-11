«У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО

Володимиру Зеленському у 2014 році від військомату надходило чотири повістки, які він проігнорував.



Про це в ефірі Ігор Лапін, - пише



“Я натикнувся на статтю, яка була зроблена 21 березня 2014 року “Зеленський готовий воювати та не буде ухилятися від мобілізації”.



Доповідаю, що на сьогоднішній день є інформація, що пану Зеленському виписувалось чотири повістки у 2014 році. От і все.



Тому я думаю дебатів не відбудеться. Як він збрехав з приводу ухиляння, так само “закосить” стосовно дебатів на стадіоні 14-го числа.



19-го числа йому не вигідно йти, бо він не зможе задати питання, там питання задаватимуть йому”, – заявив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидату у президентиу 2014 році від військомату надходило чотири повістки, які він проігнорував.Про це в ефірі “Прямого” заявив народний депутат України, - пише Волинське агентство розслідуван ь.“Я натикнувся на статтю, яка була зроблена 21 березня 2014 року “Зеленський готовий воювати та не буде ухилятися від мобілізації”.Доповідаю, що на сьогоднішній день є інформація, що пану Зеленському виписувалось чотири повістки у 2014 році. От і все.Тому я думаю дебатів не відбудеться. Як він збрехав з приводу ухиляння, так само “закосить” стосовно дебатів на стадіоні 14-го числа.19-го числа йому не вигідно йти, бо він не зможе задати питання, там питання задаватимуть йому”, – заявив він.

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