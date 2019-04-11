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«У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО

«У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО
Кандидату у президенти Володимиру Зеленському у 2014 році від військомату надходило чотири повістки, які він проігнорував.

Про це в ефірі “Прямого” заявив народний депутат України Ігор Лапін, - пише Волинське агентство розслідувань.

“Я натикнувся на статтю, яка була зроблена 21 березня 2014 року “Зеленський готовий воювати та не буде ухилятися від мобілізації”.

Доповідаю, що на сьогоднішній день є інформація, що пану Зеленському виписувалось чотири повістки у 2014 році. От і все.

Тому я думаю дебатів не відбудеться. Як він збрехав з приводу ухиляння, так само “закосить” стосовно дебатів на стадіоні 14-го числа.

19-го числа йому не вигідно йти, бо він не зможе задати питання, там питання задаватимуть йому”, – заявив він.


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Теги: Володимир Зеленський, Ігор Лапін, вибори, повістка, дебати
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