За мить до: у Луцьку на неосвітленій «зебрі» автобус ледь не збив чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 22:54
На вулиці Рівненській у Луцьку пасажирський автобус ледь не збив чоловіка, який переходив дорогу на неосвітленому пішохідному переході.
Про це у соцмережі facebook написав Денис Литвинцев, який виклав відео з авторєстратора.
У коментарях він зазначив, що пішохід зачекав на дорозі поки проїде автобус.
Інший користувач зауважив, що подібні ситуації трапляються часто, адже у темряві людей просто не видно на ділянці дороги, тим паче, якщо у них темний одяг.
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Про це у соцмережі facebook написав Денис Литвинцев, який виклав відео з авторєстратора.
У коментарях він зазначив, що пішохід зачекав на дорозі поки проїде автобус.
Інший користувач зауважив, що подібні ситуації трапляються часто, адже у темряві людей просто не видно на ділянці дороги, тим паче, якщо у них темний одяг.
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