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За мить до: у Луцьку на неосвітленій «зебрі» автобус ледь не збив чоловіка. ВІДЕО

За мить до: у Луцьку на неосвітленій «зебрі» автобус ледь не збив чоловіка. ВІДЕО
На вулиці Рівненській у Луцьку пасажирський автобус ледь не збив чоловіка, який переходив дорогу на неосвітленому пішохідному переході.

Про це у соцмережі facebook написав Денис Литвинцев, який виклав відео з авторєстратора.

У коментарях він зазначив, що пішохід зачекав на дорозі поки проїде автобус.

Інший користувач зауважив, що подібні ситуації трапляються часто, адже у темряві людей просто не видно на ділянці дороги, тим паче, якщо у них темний одяг.


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Теги: пішохідний перехід, зебра, автобус
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