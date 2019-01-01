За мить до: у Луцьку на неосвітленій «зебрі» автобус ледь не збив чоловіка. ВІДЕО





Про це у соцмережі facebook написав



У коментарях він зазначив, що пішохід зачекав на дорозі поки проїде автобус.



Інший користувач зауважив, що подібні ситуації трапляються часто, адже у темряві людей просто не видно на ділянці дороги, тим паче, якщо у них темний одяг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку пасажирський автобус ледь не збив чоловіка, який переходив дорогу на неосвітленому пішохідному переході.Про це у соцмережі facebook написав Денис Литвинцев , який виклав відео з авторєстратора.У коментарях він зазначив, що пішохід зачекав на дорозі поки проїде автобус.Інший користувач зауважив, що подібні ситуації трапляються часто, адже у темряві людей просто не видно на ділянці дороги, тим паче, якщо у них темний одяг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію