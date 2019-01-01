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В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО
У Слов’янську нетверезий водій збив патрульного і майже 100 метрів провіз його на капоті – у цей час в авто перебувала 2-річна дитина. Поліцейський внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Увечері 11 квітня патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР, однак водій за кермом відмовився спілкуватися з поліцейськими та зачинився всередині авто. Коли патрульний вирішив зафіксувати номерні знаки транспортного засобу, водій запустив двигун, різко рушив вперед, здійснив наїзд на інспектора та провіз його на капоті близько 100 метрів. На заклики зупинити правопорушення він не реагував.

У цей час повз саме проїжджав екіпаж відділення безпеки дорожнього руху патрульної поліції. За кермом перебував Ігор Буняк — начальник відділення, який негайно почав наздоганяти авто Hyundai. Заблокувати авто порушника і затримати водія Ігорю вдалося вже за містом.

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО


Як виявилося, чоловік за кермом мав ознаки алкогольного сп'яніння. Весь час, поки він втікав, у салоні перебували 2-річна дитина та пасажир.

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО


У результаті на правопорушника патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст.126 (Керування без документів) та ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП.

Відомо, що затриманий вже має проблеми з законом. Його притягували до відповідальності за нетверезе керування. Зараз щодо нього тривають слідчі дії по іншій справі.

В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО


Патрульний поліцейський внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до травматичного відділення.

Справою займаються слідчі. Наразі Слов’янським судом обирається міра запобіжного заходу щодо водія-порушника.

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Теги: поліція, інспектор, збив, капот, дитина, Слов'янськ, п'яний, водій
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