Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО





Про це у Костянтин Марченко.



«Дорогенькі мої жидичани і всі віряни древнього Жидичинського монастиря! Цими чотирма фото спішу поділитись, з вами всіма, великою радістю – завдякі сприянню Миколи та Людмили Барабаш, станом на сьогодні, відреставровано 100% внутрішнього металевого начиння! Загальна вартість виконаних робіт сягає близько 45 000 грн», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жидичинському монастирі повністю відреставрували металеве начиння.Про це у facebook написав архімандрит«Дорогенькі мої жидичани і всі віряни древнього Жидичинського монастиря! Цими чотирма фото спішу поділитись, з вами всіма, великою радістю – завдякі сприяннюта, станом на сьогодні, відреставровано 100% внутрішнього металевого начиння! Загальна вартість виконаних робіт сягає близько 45 000 грн», – йдеться у повідомленні.

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