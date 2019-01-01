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Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО

Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
У Жидичинському монастирі повністю відреставрували металеве начиння.

Про це у facebook написав архімандрит Костянтин Марченко.

«Дорогенькі мої жидичани і всі віряни древнього Жидичинського монастиря! Цими чотирма фото спішу поділитись, з вами всіма, великою радістю – завдякі сприянню Миколи та Людмили Барабаш, станом на сьогодні, відреставровано 100% внутрішнього металевого начиння! Загальна вартість виконаних робіт сягає близько 45 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО

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Теги: Жидичин, монастир, церковне начиння, реставрація
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