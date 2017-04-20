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У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО
Минулими вихідними у Нововолинську біля магазину АТБ та центральної міської бібліотеки викрали 25 щойно висаджених кущів троянд на загальну суму 1200 гривень.

Із приходом весни і настанням сприятливих погодних умов працівники виробничого управління комунального господарства проводять роботи із озеленення міста. Але нерідко ці зусилля сходять нанівець, – зазначає Нововолинськ.com.

У Нововолинську щорічно до Великодніх свят комунальники висаджують тисячі однорічних та багаторічних квітів, кущів і дерев.

Виробниче управління комунального господарства уже взялося до роботи на зелених зонах міста.

Та минулими вихідними біля магазину АТБ та центральної міської бібліотеки не дорахувалися 25 кущів щойно висаджених троянд. Про це повідомив директор ВУКГ Артем Жигалюк.

На підприємстві вже звернулися до місцевого відділення поліції, аби правоохоронці знайшли крадіїв, оскільки на цій території працює відеонагляд, що міг би допомогти у розшук зловмисників.

«Вартість вкрадених квітів – 1200 гривень. Проте, якщо порахувати роботу працівників, затрачені ресурси на перекопування, висадку й полив, то назбирається усі 4 тисяч гривень», – повідомили у ВУКГ.

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, клумба, троянди, кущ
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