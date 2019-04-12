вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО

У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО
У харківській маршрутці №271 на повному ходу відвалилися задні двері.

Про це повідомляються Факти.

Інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня.

Після того, як водій помітив поломку, він зупинив автобус, підняв двері та поклав їх у салон.

А потім рушив та повіз пасажирів у маршрутці без дверей.

У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО

У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО

У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, двері
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО
Сьогодні, 05:11
У Ковелі визначили переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»
Сьогодні, 03:25
У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО
Сьогодні, 02:22
На Ратнівщині за ніч згоріли два будинки
Сьогодні, 01:37
В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО
Сьогодні, 00:28
Схожі новини
У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки
16 березень, 20:02
Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО
10 квітень, 08:18
У Ковелі чоловік штовхнув собаку під маршрутку – пес загинув, – соцмережі. ВІДЕО 18+ У Ковелі чоловік штовхнув собаку під маршрутку – пес загинув, – соцмережі. ВІДЕО 18+
07 квітень, 23:15
Луцький журналіст змусив водія автобуса вимкнути «Вечірній квартал» Луцький журналіст змусив водія автобуса вимкнути «Вечірній квартал»
06 квітень, 22:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО
Сьогодні, 05:11
 0
У Ковелі визначили переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»
Сьогодні, 03:25
 0
У Нововолинську невідомі вкрали з клумби 25 кущів троянд. ФОТО
Сьогодні, 02:22
 0
На Ратнівщині за ніч згоріли два будинки
Сьогодні, 01:37
 0
В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО
Сьогодні, 00:28
 0
Медіа
відео
1/8