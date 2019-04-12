У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО
Сьогодні, 05:11
У харківській маршрутці №271 на повному ходу відвалилися задні двері.
Про це повідомляються Факти.
Інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня.
Після того, як водій помітив поломку, він зупинив автобус, підняв двері та поклав їх у салон.
А потім рушив та повіз пасажирів у маршрутці без дверей.
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Про це повідомляються Факти.
Інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня.
Після того, як водій помітив поломку, він зупинив автобус, підняв двері та поклав їх у салон.
А потім рушив та повіз пасажирів у маршрутці без дверей.
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