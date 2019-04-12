У маршрутці під час руху відвалилися двері. ФОТО





Про це повідомляються



Інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня.



Після того, як водій помітив поломку, він зупинив автобус, підняв двері та поклав їх у салон.



А потім рушив та повіз пасажирів у маршрутці без дверей.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У харківській маршрутці №271 на повному ходу відвалилися задні двері.Про це повідомляються Факти Інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня.Після того, як водій помітив поломку, він зупинив автобус, підняв двері та поклав їх у салон.А потім рушив та повіз пасажирів у маршрутці без дверей.

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