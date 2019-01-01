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Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих

Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих
На Волині бригади екстреної медичної допомоги за добу 377 разів виїжджали на виклики, 14 із них - безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар-консультант прийняв та проаналізовував 116 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 128 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Ковбань;
- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;
- Ратнівському р-ні до села Краска;
- Турійському р-ні до села Оса.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).

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Теги: медики, порятунок
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