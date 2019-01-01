Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих

На Волині бригади екстреної медичної допомоги за добу 377 разів виїжджали на виклики, 14 із них - безрезультатні.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізовував 116 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 128 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Горохівському р-ні до села Ковбань;- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;- Ратнівському р-ні до села Краска;- Турійському р-ні до села Оса.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).