Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих
Сьогодні, 09:49
На Волині бригади екстреної медичної допомоги за добу 377 разів виїжджали на виклики, 14 із них - безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізовував 116 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 128 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Ковбань;
- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;
- Ратнівському р-ні до села Краска;
- Турійському р-ні до села Оса.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізовував 116 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 128 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Ковбань;
- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;
- Ратнівському р-ні до села Краска;
- Турійському р-ні до села Оса.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: побили, ножове поранення).
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