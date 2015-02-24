вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дебати до голови РДА на Волині побоялася приходити команда Зеленського

На дебати до голови РДА на Волині побоялася приходити команда Зеленського
Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк покликав на дебати помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Линдюка, ніхто з "нової" команди Зеленського у Маневицькому районі не зголосився подебатувати, щоб знати, яким є їхнє бачення наших місцевих проблем, як вони все будуть робити "так", якщо до сьогодні все робилось "не так".

"Ну але все ж таки я не відмовляюсь від публічної дискусії із представником Зе-команди. Враховуючи, що на сьогодні мені особисто тільки один житель Маневиччини сказав, що "після виборів Президента в районі будуть зміни і вони прийдуть до влади", тому на неділю 14 квітня о 16.00 год запрошую помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука на публічну розмову в присутності жителів району!" - закликав він.

Андрій Линдюк орендував районний будинок культури для дебатів.

"Аналізи ж не потрібно було здавати! Тому не бійтесь, приходьте озвучити свою позицію, щодо майбутнього Маневиччини", - додав голова РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дебати, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
У Харкові жінка одним ударом вбила коханця
Сьогодні, 10:50
На дебати до голови РДА на Волині побоялася приходити команда Зеленського
Сьогодні, 10:45
У місті на Волині п'яні жінки напали на перехожу
Сьогодні, 10:21
Чому сьогодні потрібно спалити всі старі речі: прикмети і забобони 13 квітня
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Луцьку - всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока». ВІДЕО У Луцьку - всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока». ВІДЕО
24 лютий, 2015, 14:30
«У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО «У 2014 році Зеленському виписували чотири повістки», – нардеп з Волині. ВІДЕО
12 квітень, 22:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні
12 квітень, 20:00
Субтропічний курорт і згаслий вулкан: 15 несподіваних історичних фото Волині Субтропічний курорт і згаслий вулкан: 15 несподіваних історичних фото Волині
12 квітень, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим багата верхівка патрульної поліції Волині
Сьогодні, 12:00
 0
Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли
Сьогодні, 11:44
 0
«Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву
Сьогодні, 11:35
 0
«Ми тут не шампунь видобуваємо. Вугілля треба всій країні», – волинський шахтар Олексій Кушнір
Сьогодні, 11:20
 0
Простір, зелень, комфорт. Як на «Суперновій» облаштовують територію біля будинків. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8