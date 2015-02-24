На дебати до голови РДА на Волині побоялася приходити команда Зеленського

Андрій Линдюк покликав на дебати помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



За словами Андрія Линдюка, ніхто з "нової" команди Зеленського у Маневицькому районі



"Ну але все ж таки я не відмовляюсь від публічної дискусії із представником Зе-команди. Враховуючи, що на сьогодні мені особисто тільки один житель Маневиччини сказав, що "після виборів Президента в районі будуть зміни і вони прийдуть до влади", тому на неділю 14 квітня о 16.00 год запрошую помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука на публічну розмову в присутності жителів району!" - закликав він.



Андрій Линдюк орендував районний будинок культури для дебатів.



"Аналізи ж не потрібно було здавати! Тому не бійтесь, приходьте озвучити свою позицію, щодо майбутнього Маневиччини", - додав голова РДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Маневицької райдержадміністраціїпокликав на дебати помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу")Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Андрія Линдюка, ніхто з "нової" команди Зеленського у Маневицькому районі не зголосився подебатувати , щоб знати, яким є їхнє бачення наших місцевих проблем, як вони все будуть робити "так", якщо до сьогодні все робилось "не так"."Ну але все ж таки я не відмовляюсь від публічної дискусії із представником Зе-команди. Враховуючи, що на сьогодні мені особисто тільки один житель Маневиччини сказав, що "після виборів Президента в районі будуть зміни і вони прийдуть до влади", тому на неділю 14 квітня о 16.00 год запрошую помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука на публічну розмову в присутності жителів району!" - закликав він.Андрій Линдюк орендував районний будинок культури для дебатів."Аналізи ж не потрібно було здавати! Тому не бійтесь, приходьте озвучити свою позицію, щодо майбутнього Маневиччини", - додав голова РДА.

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