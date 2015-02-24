На дебати до голови РДА на Волині побоялася приходити команда Зеленського
Сьогодні, 10:45
Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк покликав на дебати помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Андрія Линдюка, ніхто з "нової" команди Зеленського у Маневицькому районі не зголосився подебатувати, щоб знати, яким є їхнє бачення наших місцевих проблем, як вони все будуть робити "так", якщо до сьогодні все робилось "не так".
"Ну але все ж таки я не відмовляюсь від публічної дискусії із представником Зе-команди. Враховуючи, що на сьогодні мені особисто тільки один житель Маневиччини сказав, що "після виборів Президента в районі будуть зміни і вони прийдуть до влади", тому на неділю 14 квітня о 16.00 год запрошую помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука на публічну розмову в присутності жителів району!" - закликав він.
Андрій Линдюк орендував районний будинок культури для дебатів.
"Аналізи ж не потрібно було здавати! Тому не бійтесь, приходьте озвучити свою позицію, щодо майбутнього Маневиччини", - додав голова РДА.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Андрія Линдюка, ніхто з "нової" команди Зеленського у Маневицькому районі не зголосився подебатувати, щоб знати, яким є їхнє бачення наших місцевих проблем, як вони все будуть робити "так", якщо до сьогодні все робилось "не так".
"Ну але все ж таки я не відмовляюсь від публічної дискусії із представником Зе-команди. Враховуючи, що на сьогодні мені особисто тільки один житель Маневиччини сказав, що "після виборів Президента в районі будуть зміни і вони прийдуть до влади", тому на неділю 14 квітня о 16.00 год запрошую помічника народного депутата від УКРОПу ("Слуги народу") Олександра Самчука на публічну розмову в присутності жителів району!" - закликав він.
Андрій Линдюк орендував районний будинок культури для дебатів.
"Аналізи ж не потрібно було здавати! Тому не бійтесь, приходьте озвучити свою позицію, щодо майбутнього Маневиччини", - додав голова РДА.
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