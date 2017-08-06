Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла
Сьогодні, 09:01
Український боксер Василь Ломаченко в четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу і захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Укрінформ.
Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.
В третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.
В четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Укрінформ.
Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.
В третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.
В четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.
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