Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла





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Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.



В третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.



В четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український боксер Василь Ломаченко в четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу і захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Укрінформ.Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.В третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.В четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.

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