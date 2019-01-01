Чим багата верхівка патрульної поліції Волині





Про це повідомляє



Так, у декларації керівника патрульних Олександра Вовченка, зазначена земельна ділянка у селі Боратин, площе 1200 кв. м. Її він придбав за 9158 гривень у 2016 році.



Разом із дружиною задекларовано 105 тисяч гривень збережень, майже 167 тисяч гривень доходу дружини (зарплата і дохід від заняття підприємницькою діяльністю). А також 268 тисяч 403 гривень заробітної плати Олександра Вовченка. Тобто, близько 22 тисячі гривень щомісячно. До слова, це на приблизно 60 тисяч гривень більше, аніж за 2017 рік.



Його заступник, Роман Буховець, задекларував у звітному період автомобіль Mercedes-Benz E-320 2002 року випуску. Він указаний, як майно у лізингу, і датою набуття зазначений 2018 рік. Заробітна плата склала 223 тисяч 229 гривень. Тобто, 18,6 тис. гривень щомісячно. Це майже на 50 тисяч гривень більше, аніж у 2017 році.



Ще однин заступник, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП у Волинській області Дмитро Хмарук, задекларував 224 тисячі 701 гривню заробітної плати. Тобто, 18,7 тисяч гривень доходу. Це майже на 43 тисяч гривень більше, аніж за 2017 рік.



Окрім цього в нього вказане майно, набуте у попередніх роках. Зокрема, житловий будинок (103 кв. м) та чотири земельні ділянки у Гіркій Полонці, загальною площею 2101 кв. м. Також задекларований у 2018 році вантажний автомобіль Volkswagen Transporter 2004 року, щодо якого зазначено як «інше право користування».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом звітного 2018 року у керівництва Патрульної поліції у Волинській області не додалося у власність нерухомості, транспорту чи дорогих подарунків.Про це повідомляє Конкурент Так, у декларації керівника патрульних, зазначена земельна ділянка у селі Боратин, площе 1200 кв. м. Її він придбав за 9158 гривень у 2016 році.Разом із дружиною задекларовано 105 тисяч гривень збережень, майже 167 тисяч гривень доходу дружини (зарплата і дохід від заняття підприємницькою діяльністю). А також 268 тисяч 403 гривень заробітної плати Олександра Вовченка. Тобто, близько 22 тисячі гривень щомісячно. До слова, це на приблизно 60 тисяч гривень більше, аніж за 2017 рік.Його заступник,, задекларував у звітному період автомобіль Mercedes-Benz E-320 2002 року випуску. Він указаний, як майно у лізингу, і датою набуття зазначений 2018 рік. Заробітна плата склала 223 тисяч 229 гривень. Тобто, 18,6 тис. гривень щомісячно. Це майже на 50 тисяч гривень більше, аніж у 2017 році.Ще однин заступник, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП у Волинській області, задекларував 224 тисячі 701 гривню заробітної плати. Тобто, 18,7 тисяч гривень доходу. Це майже на 43 тисяч гривень більше, аніж за 2017 рік.Окрім цього в нього вказане майно, набуте у попередніх роках. Зокрема, житловий будинок (103 кв. м) та чотири земельні ділянки у Гіркій Полонці, загальною площею 2101 кв. м. Також задекларований у 2018 році вантажний автомобіль Volkswagen Transporter 2004 року, щодо якого зазначено як «інше право користування».

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