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Дорожня розмітка «влетить» Луцьку в 13 мільйонів гривень

Дорожня розмітка «влетить» Луцьку в 13 мільйонів гривень
Послуги з нанесення дорожньої розмітки коштуватимуть Луцьку 12,885 мільйона гривень.

Про це інформує ВолиньOnline.

Замовником послуг стала Служба автомобільних доріг у Волинській області, тендерні пропозиції приймають до 10 травня, 18 червня розпочнуть аукціон.

Йдеться про облаштування горизонтальної дорожньої розмітки, а також розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2К 50. Термін надання послуг – до кінця поточного року.

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Теги: розмітка, дороги, Луцьк
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Коментарі 1
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