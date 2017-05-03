Дорожня розмітка «влетить» Луцьку в 13 мільйонів гривень





Про це інформує



Замовником послуг стала Служба автомобільних доріг у Волинській області, тендерні пропозиції приймають до 10 травня, 18 червня розпочнуть аукціон.



Йдеться про облаштування горизонтальної дорожньої розмітки, а також розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2К 50. Термін надання послуг – до кінця поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Послуги з нанесення дорожньої розмітки коштуватимуть Луцьку 12,885 мільйона гривень.Про це інформує ВолиньOnline Замовником послуг стала Служба автомобільних доріг у Волинській області, тендерні пропозиції приймають до 10 травня, 18 червня розпочнуть аукціон.Йдеться про облаштування горизонтальної дорожньої розмітки, а також розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2К 50. Термін надання послуг – до кінця поточного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію