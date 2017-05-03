Дорожня розмітка «влетить» Луцьку в 13 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:01
Послуги з нанесення дорожньої розмітки коштуватимуть Луцьку 12,885 мільйона гривень.
Про це інформує ВолиньOnline.
Замовником послуг стала Служба автомобільних доріг у Волинській області, тендерні пропозиції приймають до 10 травня, 18 червня розпочнуть аукціон.
Йдеться про облаштування горизонтальної дорожньої розмітки, а також розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2К 50. Термін надання послуг – до кінця поточного року.
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Про це інформує ВолиньOnline.
Замовником послуг стала Служба автомобільних доріг у Волинській області, тендерні пропозиції приймають до 10 травня, 18 червня розпочнуть аукціон.
Йдеться про облаштування горизонтальної дорожньої розмітки, а також розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2К 50. Термін надання послуг – до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Я за таке бабло пензликом на колінах намалюю
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