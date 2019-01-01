Луцьк «засвітився» у тревел-програмі відомого телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Тревел-програма «Мандруй своє», яка виходить на телеканалі «Еспресо», завітала до Луцька.
Її ведучий Леонід Попадько відвідав і показав головні культурні принади обласного центру Волині, пише Таблоїд Волині.
Директорка Центру туристичної інформації та послуг Луцька Оксана Штанко розповіла йому, чому область не Луцька, а Волинська, провела екскурсію центральними вулицями та Старим містом.
Також знімальна група побувала у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Які враження у них залишилися від Луцька - дивіться у відео:
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Її ведучий Леонід Попадько відвідав і показав головні культурні принади обласного центру Волині, пише Таблоїд Волині.
Директорка Центру туристичної інформації та послуг Луцька Оксана Штанко розповіла йому, чому область не Луцька, а Волинська, провела екскурсію центральними вулицями та Старим містом.
Також знімальна група побувала у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Які враження у них залишилися від Луцька - дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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