Луцьк «засвітився» у тревел-програмі відомого телеканалу. ВІДЕО





Її ведучий Леонід Попадько відвідав і показав головні культурні принади обласного центру Волині, пише



Директорка Центру туристичної інформації та послуг Луцька Оксана Штанко розповіла йому, чому область не Луцька, а Волинська, провела екскурсію центральними вулицями та Старим містом.



Також знімальна група побувала у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Які враження у них залишилися від Луцька - дивіться у відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тревел-програма «Мандруй своє», яка виходить на телеканалі «Еспресо», завітала до Луцька.Її ведучийвідвідав і показав головні культурні принади обласного центру Волині, пише Таблоїд Волині Директорка Центру туристичної інформації та послуг Луцькарозповіла йому, чому область не Луцька, а Волинська, провела екскурсію центральними вулицями та Старим містом.Також знімальна група побувала у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Які враження у них залишилися від Луцька - дивіться у відео:

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