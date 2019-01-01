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Луцьк «засвітився» у тревел-програмі відомого телеканалу. ВІДЕО

Луцьк «засвітився» у тревел-програмі відомого телеканалу. ВІДЕО
Тревел-програма «Мандруй своє», яка виходить на телеканалі «Еспресо», завітала до Луцька.

Її ведучий Леонід Попадько відвідав і показав головні культурні принади обласного центру Волині, пише Таблоїд Волині.

Директорка Центру туристичної інформації та послуг Луцька Оксана Штанко розповіла йому, чому область не Луцька, а Волинська, провела екскурсію центральними вулицями та Старим містом.

Також знімальна група побувала у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Які враження у них залишилися від Луцька - дивіться у відео:

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Теги: туризм, подорожі, Луцьк
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