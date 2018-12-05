У місті на Волині діти змушені йти до школи дорогою, бо комунальники обгородили тротуар

У Ковелі на вулиці Винниченка діти змушені йти до школи проїжджою частиною, адже після прориву труби комунальники обгородили тротуар.Про це у Facebook повідомилаЗа словами жінки, прорив труби був ще півроку тому, однак благоустрій території досі не зробили."Мало того, що немає тротуару по якому повинні діти йти до школи - ходять по дорозі, то ще й дорогу вкоротили і так стоїть. От наблюдаю таку картину, що зранку йде дуже багато діток і дуже багато машин, важко розминутися: хто перебігає, хто чекає поки проїдуть машини, але це ж жах", - обурилась волинянка.Відтак, вона закликала вирішити це питання задля безпеки дітей.