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У місті на Волині діти змушені йти до школи дорогою, бо комунальники обгородили тротуар

У місті на Волині діти змушені йти до школи дорогою, бо комунальники обгородили тротуар
У Ковелі на вулиці Винниченка діти змушені йти до школи проїжджою частиною, адже після прориву труби комунальники обгородили тротуар.

Про це у Facebook повідомила Олена Фокіна.

За словами жінки, прорив труби був ще півроку тому, однак благоустрій території досі не зробили.

"Мало того, що немає тротуару по якому повинні діти йти до школи - ходять по дорозі, то ще й дорогу вкоротили і так стоїть. От наблюдаю таку картину, що зранку йде дуже багато діток і дуже багато машин, важко розминутися: хто перебігає, хто чекає поки проїдуть машини, але це ж жах", - обурилась волинянка.

Відтак, вона закликала вирішити це питання задля безпеки дітей.

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Теги: проблема, комунальники, Ковель
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