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У Харкові жінка одним ударом вбила коханця

У Харкові жінка одним ударом вбила коханця
Поліція Харкова затримала жінку, яка вбила свого співмешканця.

Про це повідомляє DepoХарків.

За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Новобаварського відділу 12 квітня о 12:04 від сусідки подружжя.

Правоохоронці встановили, що 46-річна мешканка будинку під час сварки вдарила кухонним ножем в область грудної клітки свого співмешканця. Від отриманої травми 48-річний чоловік помер на місці події. Речові докази вилучили.

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Харкові жінка одним ударом вбила коханця

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Теги: вбивство, Харків
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