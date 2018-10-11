У Харкові жінка одним ударом вбила коханця





Про це повідомляє



За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Новобаварського відділу 12 квітня о 12:04 від сусідки подружжя.



Правоохоронці встановили, що 46-річна мешканка будинку під час сварки вдарила кухонним ножем в область грудної клітки свого співмешканця. Від отриманої травми 48-річний чоловік помер на місці події. Речові докази вилучили.



Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Харкова затримала жінку, яка вбила свого співмешканця.Про це повідомляє DepoХарків За даними поліції, повідомлення про подію надійшло до Новобаварського відділу 12 квітня о 12:04 від сусідки подружжя.Правоохоронці встановили, що 46-річна мешканка будинку під час сварки вдарила кухонним ножем в область грудної клітки свого співмешканця. Від отриманої травми 48-річний чоловік помер на місці події. Речові докази вилучили.Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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