З'ясовувала стосунки з коханим: трагічно загинула 19-річна дівчина
Сьогодні, 13:19
У ніч на сьогодні, 13 квітня, у Києві трагічно загинула 19-річна дівчина.
Про це повідомляє видання “Інформатор”.
Трагедія сталася на проспекті Миколи Бажана, 14. Там під 23-поверховим будинком знайшли труп молодої дівчини. Інцидент стався приблизно о 4:30.
За інформацією ЗМІ, що дівчина випала з 11-го поверху будинку, де вона з’ясовувала стосунки зі своїм хлопцем.
Дівчина впала на автомобіль і померла до приїзду медиків.
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Про це повідомляє видання “Інформатор”.
Трагедія сталася на проспекті Миколи Бажана, 14. Там під 23-поверховим будинком знайшли труп молодої дівчини. Інцидент стався приблизно о 4:30.
За інформацією ЗМІ, що дівчина випала з 11-го поверху будинку, де вона з’ясовувала стосунки зі своїм хлопцем.
Дівчина впала на автомобіль і померла до приїзду медиків.
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