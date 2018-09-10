З'ясовувала стосунки з коханим: трагічно загинула 19-річна дівчина





Про це повідомляє видання



Трагедія сталася на проспекті Миколи Бажана, 14. Там під 23-поверховим будинком знайшли труп молодої дівчини. Інцидент стався приблизно о 4:30.



За інформацією ЗМІ, що дівчина випала з 11-го поверху будинку, де вона з’ясовувала стосунки зі своїм хлопцем.



Дівчина впала на автомобіль і померла до приїзду медиків.

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