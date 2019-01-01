Зарплати та майно керівництва поліції Волині





Про це інформує



Середня місячна заробітна плата стартує від близько 25 тисяч гривень. У більшості немає власних транспортних засобів.



Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області



У керівника волинських поліцейських задекларована частка у квартирі, площею 79,1 кв. м. Також у власності дружини вказані садовий (дачний) будинок (127,9 кв. м), дві земельні ділянки по 624 та 635 кв. м та квартира у Бродах, площею 41,6 кв. м. Останнє майно набуте за звітний період.



З транспортних засобів задекларовані у Петра Шпиги човен «Колібрі» 2014 року та мотор до човна.



Доходи, а це 497,8 тисяч гривень, включають заробітну плату (майже 400 тисяч гривень), соціальну допомогу, благодійну допомогу, нагороду, кредит та нарахування «бонус плюс».



Дружина задекларувала подарунок за 20 тисяч гривень.



Олександр Климовський, заступник начальник – начальник слідчого управління



Заступник керівника Нацполіції в області задекларував чимало нерухомого майна. Зокрема, у Білій Церкві. Тут є дві квартири (49,1 та 53,2 кв. м), житловий будинок (81,1 кв. м), гараж (17,6 кв. м), земельна ділянка (843 кв. м). Окрім цього є 50% житлового будинку у селі Пустоварівка Київської області. Тут же ж 50% на двох земельних ділянках, загальною площею 4516 кв. м та власність ще двох ділянок, площею 26060 кв. м.



Дружина декларує квартиру, площею 38,5 кв. м у Софіївській Борщагівці. У Луцьку задекларована оренда квартири 85,4 кв. м



Дружина задекларувала 75% власності на корпоративні права в ТзОВ «АКОРД-ГРУПП», що знаходиться у Білій Церкві.



У якості доходів у вигляді заробітної плати, доходу від надання майна в оренду, бонусного договору з банком та кредитного, декларант отримав 329 тисяч 812 гривень. Його дружина задекларувала 285 тисяч 480 гривень доходу.



В якості готівкових коштів декларант вказав 11 тисяч доларів, 110 гривень за накопичувальним договором, а його дружина – 15 тисяч євро у банках та 58 тисяч гривень готівкою.



Окрім цього зазначені видатки на оренду квартири – 60,5 тисяч гривень.



Олег Шукалович, заступник начальник – начальник кримінальної поліції



Задекларував поліцейський квартиру, площею в 82 кв. м, яка у спільній власності з синами та дружиною (по 25%). Окрім цього вказано, що дружина володіє нежитловим приміщенням, площею 18,1 кв. м.



Зазначений у користуванні автомобіль «Опель Астра» 2012 року.



Серед доходів декларанта – заробітна плата, кредит, соціальна та матеріальна допомога на загальну суму в 303 тисячі 385 гривень. Окрім цього члени родини задекларували 152 тисячі 996 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. Вказані також 70 тисяч гривень готівкових активів.



Наталія Пасічник, заступник начальника управління



Заступниця керівника Головного управління поліції в області задекларувала службове житло, площею 53,3 кв. м.



У неї також вказана зарплата за рік (324 тисяч 276 гривень), 19 гривень від бонусного банківського договору, 901 гривень благодійної допомоги та 17 тисяч 415 гривень кредиту. Окрім цього вказані 55,3 тисячі гривень на банківському рахунку.



Сергій Козак, заступник начальника управління



У спільній власності квартира в Луцьку, площею 50.5 кв. м, земельні ділянки у Шацькому та Рожищенському районах (1177 та 1000 кв. м).



Він задекларував сукупного доходу, в тому числі 325 тисяч 855 гривень, в тому числі 320 тисяч 158 гривень зарплати. Інші гроші – це проценти, одноразова виплата учаснику бойових дій, допомога на лікування. Окрім цього вказані спільні доходи з сином (5200 гривень, проценти), дохід дружини від занять підприємницькою діяльністю (90,5 тис. грн) та стипендія сина (10,6 тис. грн).



Щодо фінансових збережень, то вони задекларовані як спільні з членами родини. Загалом 6225 доларів в банку та 4 тисячі доларів готівкою і 70 тисяч у гривнях.



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