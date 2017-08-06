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Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли

Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли
Василь Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-групу українського чемпіона.

"Василь Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS підтвердив, що зламав руку під час нокауту. Завтра український чемпіон пройде обстеження в лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, українець переміг нокаутом у бою з Ентоні Кроллою, тим самим захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA та WBO в легкій вазі. Також, чемпіон знову заявив, що все ще хоче битися з Майкі Гарсією.

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Теги: спорт, бокс, Василь Ломаченко
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