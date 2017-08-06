Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли

Василь Ломаченко в бою проти Кролли отримав травму.



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"Василь Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS підтвердив, що зламав руку під час нокауту. Завтра український чемпіон пройде обстеження в лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. в бою протиотримав травму.Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-групу українського чемпіона."Василь Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS підтвердив, що зламав руку під час нокауту. Завтра український чемпіон пройде обстеження в лікарні, щоб визначити тяжкість травми і терміни відновлення" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, українець переміг нокаутом у бою з Ентоні Кроллою , тим самим захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA та WBO в легкій вазі. Також, чемпіон знову заявив, що все ще хоче битися з Майкі Гарсією.

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