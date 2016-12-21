Чоловік забарикадувався у квартирі сусідки та погрожував підірвати дім

На Житомирщині чоловік забарикадувався у квартирі сусідки та погрожував підірвати будинок.Про це повідомляє ГУНП Житомирської області.Увечері 12 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Радомишлі чоловік забарикадувався в сусідській квартирі та погрожує підірвати її, напустивши туди газу. На місце події прибули місцеві поліцейські та спецпідрозділи Головного управління Нацполіції та Управління патрульної поліції, а також спецслужби.65-річна жінка, власниця оселі, розповіла, що її сусід з квартири навпроти ввірвався до неї та почав агресивно себе поводити. Чоловік відкрив газові комфорки та висловив намір підірвати будинок. Злякавшись його намірів, пенсіонерка втекла з власної домівки.Як з’ясували поліцейські на місці події, квартира знаходиться на другому поверсі 16-квартирного будинку. З осель були негайно евакуйовані усі мешканці, а саме приміщення працівники спецслужб відключили від енерго- та газопостачання.Поліцейські розпочали перемовини з 39-річним чоловіком, які тривали упродовж кількох годин і під час яких жодних логічних вимог він не висловив. Натомість встиг за цей час викинути з балкону частину речей з оселі. Усі слова та дії чоловіка свідчили про неадекватність стану.Відтак бійці роти поліції особливого призначення ГУНП та ТОРу Управління ПП за допомогою спецзасобів зайшли до квартири."Під час спілкування з сусідами ми дізнались, що чоловік раніше уже мав психічні розлади в поведінці і час від часу проходив курс лікування. Тож після затримання його у супроводі поліцейських доставили до медичного закладу", - розповів т.в.о. начальника ГУНПЗа цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу і до 5-річного ув’язнення."Питання осудності чоловіка вирішуватиме відповідна судово-психіатрична експертиза", - прокоментував начальник Радомишльського відділення поліції