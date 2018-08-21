У районі на Волині активно приторговують самогоном
Сьогодні, 16:10
У Шацькому районі за рік склали 34 протоколи за незаконну торгівлю самогоном.
Про це йдеться у звіті начальника Шацького відділення поліції, повідомляє Район.Шацьк.
За 2018 рік в Шацькому районі поліцейські склали 34 протоколи за незаконну торгівлю самогоном. В літній період поліцейські виявили 10 фактів продажу алкоголю без ліцензії, з них два факти продажу алкогольних напоїв неповнолітніми особами та один факт продажу алкогольних напоїв у заборонених місцях.
Заклади закрили, алкоголь вилучили.
З незаконного обігу вилучили 16,8 г наркотичної речовини амфетамін.
За минулий рік правопорушники скоїли п'ять злочинів в стані алкогольного сп'яніння. Також поліцейські зареєстрували 413 випадків розпиття спиртного та поява у стані алкогольного сп'яніння у громадських місцях.
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Про це йдеться у звіті начальника Шацького відділення поліції, повідомляє Район.Шацьк.
За 2018 рік в Шацькому районі поліцейські склали 34 протоколи за незаконну торгівлю самогоном. В літній період поліцейські виявили 10 фактів продажу алкоголю без ліцензії, з них два факти продажу алкогольних напоїв неповнолітніми особами та один факт продажу алкогольних напоїв у заборонених місцях.
Заклади закрили, алкоголь вилучили.
З незаконного обігу вилучили 16,8 г наркотичної речовини амфетамін.
За минулий рік правопорушники скоїли п'ять злочинів в стані алкогольного сп'яніння. Також поліцейські зареєстрували 413 випадків розпиття спиртного та поява у стані алкогольного сп'яніння у громадських місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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