Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО





Фото з події на своїй сторінці у Facebook розмістив Павло Березюк.



"Толока триває! Підтягуйтесь в парк 900-річчя на Балку! Де тисяча людей, то й з десяток ще не завадить!" - закликав він.



Нагадаємо, розпочали прибирання Луцька в рамках



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку влаштували толоку в парку імені 900-річчя.Фото з події на своїй сторінці у Facebook розмістив"Толока триває! Підтягуйтесь в парк 900-річчя на Балку! Де тисяча людей, то й з десяток ще не завадить!" - закликав він.Нагадаємо, розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна-2019» ще наприкінці березня. Небайдужі долучаються до толок на території всього міста.

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