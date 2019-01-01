Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Сьогодні, 13:58
У Луцьку влаштували толоку в парку імені 900-річчя.
Фото з події на своїй сторінці у Facebook розмістив Павло Березюк.
"Толока триває! Підтягуйтесь в парк 900-річчя на Балку! Де тисяча людей, то й з десяток ще не завадить!" - закликав він.
Нагадаємо, розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна-2019» ще наприкінці березня. Небайдужі долучаються до толок на території всього міста.
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Фото з події на своїй сторінці у Facebook розмістив Павло Березюк.
"Толока триває! Підтягуйтесь в парк 900-річчя на Балку! Де тисяча людей, то й з десяток ще не завадить!" - закликав він.
Нагадаємо, розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна-2019» ще наприкінці березня. Небайдужі долучаються до толок на території всього міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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