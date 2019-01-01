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Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО

Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
У Луцьку влаштували толоку в парку імені 900-річчя.

Фото з події на своїй сторінці у Facebook розмістив Павло Березюк.

"Толока триває! Підтягуйтесь в парк 900-річчя на Балку! Де тисяча людей, то й з десяток ще не завадить!" - закликав він.

Нагадаємо, розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна-2019» ще наприкінці березня. Небайдужі долучаються до толок на території всього міста.
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО

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Теги: толока, сміття, Луцьк, прибирання
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