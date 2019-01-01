Тарас Шкітер посперечався з Королевською в ефірі ток-шоу. ВІДЕО

Володимир Зеленський займає першу сходинку у виборчих перегонах, оскільки люди розчарувалися і в теперішній владі, і в опозиції.



Про це в ефірі ток-шоу "Голос народу" на "112 каналі" розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", продюсер та телеведучий Тарас Шкітер, пише



Зі слів Тараса Шкітера, виборці підтримали Володимира Зеленського, тому що він абсолютно нова людина у політиці. І хоч багато українців розчарувалися у чинному президентові, проте, судячи з результатів 1-го туру президентських виборів, недовіра до опозиції більша, ніж недовіра до влади.



"Ні Юлія Тимошенко, ні Юрій Бойко не вийшли до другого туру", – зазначив Тарас Шкітер.



Натомість член депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" Наталія Королевська, перебиваючи виступ Тараса Шкітера, заявила, що таке твердження насмішило її.



"Бойко був би із Зеленським в 2-му турі, якби не технічний Вілкул", – переконана вона.



Проте Тарас Шкітер зазначив, що це все припущення. І якби не різні нюанси, то, можливо, у другому турі міг би бути Петро Порошенко з Юлією Тимошенко.



"Це зараз припущення. Факт є фактом. Він є. Тобто ніхто з опозиціїї його не обігнав. І суспільство так відреагувало на те, що їх розчарував президент (рівень життя не покращився, корупція не викорінена), але й опозиція їх не задовільнила", – резюмумвав співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат у президентизаймає першу сходинку у виборчих перегонах, оскільки люди розчарувалися і в теперішній владі, і в опозиції.Про це в ефірі ток-шоу "Голос народу" на "112 каналі" розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", продюсер та телеведучий, пише Конкурент Зі слів Тараса Шкітера, виборці підтримали Володимира Зеленського, тому що він абсолютно нова людина у політиці. І хоч багато українців розчарувалися у чинному президентові, проте, судячи з результатів 1-го туру президентських виборів, недовіра до опозиції більша, ніж недовіра до влади."Ні, ніне вийшли до другого туру", – зазначив Тарас Шкітер.Натомість член депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок", перебиваючи виступ Тараса Шкітера, заявила, що таке твердження насмішило її."Бойко був би із Зеленським в 2-му турі, якби не технічний", – переконана вона.Проте Тарас Шкітер зазначив, що це все припущення. І якби не різні нюанси, то, можливо, у другому турі міг би бутиз Юлією Тимошенко."Це зараз припущення. Факт є фактом. Він є. Тобто ніхто з опозиціїї його не обігнав. І суспільство так відреагувало на те, що їх розчарував президент (рівень життя не покращився, корупція не викорінена), але й опозиція їх не задовільнила", – резюмумвав співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ".

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