Волинські лікарі видалили кісту у жінки і позбавили її постійного болю

Лікарі Ковельського МТМО провели складну операцію і видалили кісту в яєчнику.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.Лапароскопічна цистектомія - саме так називається операція з видалення кісти яєчника, за допомогою лапароскопії."Ось таке «несимпатичне» утворення яєчника видалено гінекологами Ковельського МТМО. Ще вчора пацієнтка страждала на постійні ниючі болі внизу живота, порушення менструального циклу, а вже сьогодні може йти додому, забувши про такі симптоми", - йдеться у повідомленні.