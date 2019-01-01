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Волинські лікарі видалили кісту у жінки і позбавили її постійного болю

Волинські лікарі видалили кісту у жінки і позбавили її постійного болю
Лікарі Ковельського МТМО провели складну операцію і видалили кісту в яєчнику.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Лапароскопічна цистектомія - саме так називається операція з видалення кісти яєчника, за допомогою лапароскопії.

"Ось таке «несимпатичне» утворення яєчника видалено гінекологами Ковельського МТМО. Ще вчора пацієнтка страждала на постійні ниючі болі внизу живота, порушення менструального циклу, а вже сьогодні може йти додому, забувши про такі симптоми", - йдеться у повідомленні.
Волинські лікарі видалили кісту у жінки і позбавили її постійного болю

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Теги: медицина, операція
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