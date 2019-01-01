Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад
Сьогодні, 17:38
Стало відомо, коли у Луцьку замість колишнього нічного клубу «Опера» відкриють новий нічний клуб «Queen».
Про це розповіла менеджер закладу Тетяна Акперова у коментарі Першому.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, разом з нічним клубом планують відкрити спортивний покер-клуб «Royal Poker». Його облаштують на третьому поверсі торговельно-розважального комплексу «Гранд Волинь».
У «Queen» буде нічний клуб та караоке. У меню переважатимуть страви європейсьської та японської кухні.
Заклад планують відкрити 28 квітня – на Великдень, чи в один з вихідних після Паски. У планах – закрита вечірка за запрошеннями, на якій у тестовому режимі «обкатають» роботу закладу. Із травня тут планують проводити концерти.
Нічний клуб працюватиме по вихідних і на свята, караоке – щодня.
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Про це розповіла менеджер закладу Тетяна Акперова у коментарі Першому.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, разом з нічним клубом планують відкрити спортивний покер-клуб «Royal Poker». Його облаштують на третьому поверсі торговельно-розважального комплексу «Гранд Волинь».
У «Queen» буде нічний клуб та караоке. У меню переважатимуть страви європейсьської та японської кухні.
Заклад планують відкрити 28 квітня – на Великдень, чи в один з вихідних після Паски. У планах – закрита вечірка за запрошеннями, на якій у тестовому режимі «обкатають» роботу закладу. Із травня тут планують проводити концерти.
Нічний клуб працюватиме по вихідних і на свята, караоке – щодня.
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