Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад





Про це розповіла менеджер закладу Тетяна Акперова у коментарі



Нагадаємо,



У «Queen» буде нічний клуб та караоке. У меню переважатимуть страви європейсьської та японської кухні.



Заклад планують відкрити 28 квітня – на Великдень, чи в один з вихідних після Паски. У планах – закрита вечірка за запрошеннями, на якій у тестовому режимі «обкатають» роботу закладу. Із травня тут планують проводити концерти.



Нічний клуб працюватиме по вихідних і на свята, караоке – щодня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, коли у Луцьку замість колишнього нічного клубу «Опера» відкриють новий нічний клуб «Queen».Про це розповіла менеджер закладуу коментарі Першому Нагадаємо, за попередньою інформацією, разом з нічним клубом планують відкрити спортивний покер-клуб «Royal Poker». Його облаштують на третьому поверсі торговельно-розважального комплексу «Гранд Волинь».У «Queen» буде нічний клуб та караоке. У меню переважатимуть страви європейсьської та японської кухні.Заклад планують відкрити 28 квітня – на Великдень, чи в один з вихідних після Паски. У планах – закрита вечірка за запрошеннями, на якій у тестовому режимі «обкатають» роботу закладу. Із травня тут планують проводити концерти.Нічний клуб працюватиме по вихідних і на свята, караоке – щодня.

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