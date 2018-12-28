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Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки

Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський поділився результатами операції, яку зробив відомій блогерці з Тернополя Тетяні Пренткович.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Валіхновського, на фото продемонстрували доопераційний вигляд носа Тетяни Пренткович та результати після операції.

Пацієнтці провели відкриту ринопластику. У результаті відновили нормальну функцію та анатомію носа.
Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки


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Теги: медицина, операція, Валіхновський
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Коментарі 1
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