Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки

Ростислав Валіхновський поділився результатами операції, яку зробив відомій блогерці з Тернополя Тетяні Пренткович.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



За словами Валіхновського, на фото продемонстрували доопераційний вигляд носа Тетяни Пренткович та результати після операції.



Пацієнтці провели відкриту ринопластику. У результаті відновили нормальну функцію та анатомію носа.





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