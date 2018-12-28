Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки
Сьогодні, 15:56
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський поділився результатами операції, яку зробив відомій блогерці з Тернополя Тетяні Пренткович.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Валіхновського, на фото продемонстрували доопераційний вигляд носа Тетяни Пренткович та результати після операції.
Пацієнтці провели відкриту ринопластику. У результаті відновили нормальну функцію та анатомію носа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Валіхновського, на фото продемонстрували доопераційний вигляд носа Тетяни Пренткович та результати після операції.
Пацієнтці провели відкриту ринопластику. У результаті відновили нормальну функцію та анатомію носа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Скільки його можна піарити? Вони усі хабарники
Останні новини
У селищі на Волині «волинянка» збила чоловіка
Сьогодні, 16:17
У районі на Волині активно приторговують самогоном
Сьогодні, 16:10
Хірург з Волині Валіхновський показав результати після оперування відомої блогерки
Сьогодні, 15:56
У Шацької громади може з'явитися логотип
Сьогодні, 15:40