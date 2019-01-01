«Не ховайтеся від виборців»: Порошенко чекатиме Зеленського на стадіоні 14 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Чинний Президент Петро Порошенко записав звернення до Володимира Зеленського із закликом не тікати від народу і прийти на НСК "Олімпійський" 14 квітня.
Відеозвернення Глава держави виклав на своїй сторінці у Facebook.
У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" задля проведення дебатів.
"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонентів", - наголосив Петро Порошенко.
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Відеозвернення Глава держави виклав на своїй сторінці у Facebook.
У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" задля проведення дебатів.
"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонентів", - наголосив Петро Порошенко.
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