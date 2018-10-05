Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Сьогодні, 21:46
Сергій Бадалян, Олександр Нікончук, Дмитро Штурма та Антон Мандзик, які несуть службу в Патрульній поліції Волині, взяли командою участь у пригодницьких перегонах «Ostroh trail-2019 «Пекельна гонка».
Про це вони написали на своїх сторінках у Фейсбук.
За трохи більше, ніж 5 годин, патрульні пройшли майже 30 кілометрів, відмітившись на всіх точках вказаного маршруту та показавши один з кращих результатів. Остаточні підсумки підіб’ють уже завтра.
#OstrohTrail2019 – екстремальні туристичні змагання з пішохідного туризму, що відбулись в Острозькому районі на Рівненщині 13 квітня.
Мета проведення - популяризація здорового способу життя, ознайомлення з історичною спадщиною регіону, природними об’єктами НПП «Дермансько-Острозький».
«Дякую організаторам #ostrogтрейл2019 за участь в чудових змаганнях, які дають змогу відпочити від буденної рутини та перевірити свої можливості. Команда #Патруль», - написав на своїй сторінці в Фейсбук інспектор Патрульної поліції Волині Дмитро Штурма.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вони написали на своїх сторінках у Фейсбук.
За трохи більше, ніж 5 годин, патрульні пройшли майже 30 кілометрів, відмітившись на всіх точках вказаного маршруту та показавши один з кращих результатів. Остаточні підсумки підіб’ють уже завтра.
#OstrohTrail2019 – екстремальні туристичні змагання з пішохідного туризму, що відбулись в Острозькому районі на Рівненщині 13 квітня.
Мета проведення - популяризація здорового способу життя, ознайомлення з історичною спадщиною регіону, природними об’єктами НПП «Дермансько-Острозький».
«Дякую організаторам #ostrogтрейл2019 за участь в чудових змаганнях, які дають змогу відпочити від буденної рутини та перевірити свої можливості. Команда #Патруль», - написав на своїй сторінці в Фейсбук інспектор Патрульної поліції Волині Дмитро Штурма.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Серед друзів та книжок: маленька лучанка день народження святкувала у бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 22:41
Як 100 років тому виглядала церква на Волині, в якій покоїться прах російського генерала. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 22:23
Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Сьогодні, 21:46
У місті на Волині діти змушені йти до школи дорогою, бо комунальники обгородили тротуар
Сьогодні, 20:42