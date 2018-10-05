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Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО

Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Сергій Бадалян, Олександр Нікончук, Дмитро Штурма та Антон Мандзик, які несуть службу в Патрульній поліції Волині, взяли командою участь у пригодницьких перегонах «Ostroh trail-2019 «Пекельна гонка».

Про це вони написали на своїх сторінках у Фейсбук.

За трохи більше, ніж 5 годин, патрульні пройшли майже 30 кілометрів, відмітившись на всіх точках вказаного маршруту та показавши один з кращих результатів. Остаточні підсумки підіб’ють уже завтра.

#OstrohTrail2019 – екстремальні туристичні змагання з пішохідного туризму, що відбулись в Острозькому районі на Рівненщині 13 квітня.

Мета проведення - популяризація здорового способу життя, ознайомлення з історичною спадщиною регіону, природними об’єктами НПП «Дермансько-Острозький».

«Дякую організаторам #ostrogтрейл2019 за участь в чудових змаганнях, які дають змогу відпочити від буденної рутини та перевірити свої можливості. Команда #Патруль», - написав на своїй сторінці в Фейсбук інспектор Патрульної поліції Волині Дмитро Штурма.

Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО

Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО

Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО
Луцькі патрульні взяли участь в «Пекельній гонці». ФОТО

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Теги: патрульні, змагання, туризм, Пекельна гонка
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